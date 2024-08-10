Хелиф — о золотой медали Олимпиады: в IBA ненавидят меня, и я не знаю почему

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
33
40
39
2Китай
33
27
23
3Австралия
18
16
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Йозеф Достал
Адам Варга
Балинт Копас
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 500 м. Женщины. Финал
Лиза Каррингтон
Тамара Чипеш
Эмма Йоргенсен
Результаты
Скалолазание
Сложность. Женщины. Итог
Янья Гарнбрет
Брук Рабуту
Джессика Пилц
Результаты
Баскетбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Германия
Сербия
Результаты
Водное поло
Женщины. Матч за 3-е место
США
Нидерланды
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Германия
Результаты
Гандбол
Женщины. Матч за 3-е место
Дания
Швеция
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Мужчины. Финал
Тамират Тола
Башир Абди
Бенсон Кипруто
Результаты
Бокс
до 66 кг. Женщины. Финал
Иман Хелиф
Ян Лю
Результаты
Бокс
до 92 кг. Мужчины. Финал
Лорен Альфонсо Домингес
Лазизбек Муллажонов
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Финал
Ана Патрасия Рамос / Эдуарда Лисбоа
Мелисса Умана-Паредес / Брэнди Уилкерсон
Результаты
Бокс
до 50 кг. Женщины. Финал
Ю Ву
Бусе Наз Чакироглу
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Мужчины. Финал
Рэй Бенджамин
Карстен Вархольм
Алисон Дос Сантос
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Финал
Мехран Бархордари
Фирас Катоусси
Результаты
Бокс
до 71 кг. Мужчины. Финал
Асадходжа Муйдинходжаев
Марко Алонсо Верде Альварес
Результаты
Брейк-данс
Женщины. Финал
"Ами"
"Ника"
Результаты
Таэквондо
до 67 кг. Женщины. Финал
Вивиана Мартон
Александра Перишич
Результаты
Вольная борьба
до 57 кг. Женщины. Финал
Цугуми Сакураи
Анастасия Никита
Результаты
Брейк-данс
Женщины. Баттл за 3-е место
"Индия"
"671"
Результаты
Таэквондо
до 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эди Хрник
Сео Геонву
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Мужчины. Финал
14:00скороФранцияПольша
Вольная борьба. Женщины. 1/4 финала
14:20скороТатьяна Рентерия РентерияДаваанасян Энх Амар
Вольная борьба. Женщины. 1/4 финала
14:25скороЯсмин АдарКагами Юка
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины
14:50скороКаноэ-одиночка, 200 м. Женщины. Финал
Гимнастика художественная. Женщины
15:00скороГрупповые соревнования. Женщины. Финал
Водное поло. Женщины. Матч за 5-е место
15:00скороВенгрияИталия
Таэквондо. Женщины. 1/4 финала
15:30скороАльтея ЛоренЛорена Брандль
Таэквондо. Мужчины. 1/4 финала
15:40скороКаден КаннингхэмРафаэль Альба Кастилльо
Таэквондо. Женщины. 1/4 финала
15:53скороРама Або-АлрубНафия Кус Айдын
Настольный теннис. Женщины. Финал
16:00скороКитайЯпония
Прыжки в воду. Мужчины
16:00скороВышка 10 м. Мужчины. Финал
Гандбол. Женщины. Финал
16:00скороНорвегияФранция
Таэквондо. Мужчины. 1/4 финала
16:06скороДжонатан ХилиСаллах Сиссе
Таэквондо. Женщины. 1/4 финала
16:19скороЛи ДабинЧжоу Цзэци
Таэквондо. Мужчины. 1/4 финала
16:32скороКарлос СансоресАриан Салими
Водное поло. Женщины. Финал
16:35скороАвстралияИспания
Таэквондо. Женщины. 1/4 финала
16:45скороСветлана ОсиповаРебекка Макгоэн
Таэквондо. Мужчины. 1/4 финала
16:58скороРихард ОрдеманнИван Сапина
Тяжелая атлетика. Женщины
17:00скороВесовая категория до 81 кг. Женщины. Финал (группа А)
Таэквондо. Мужчины
17:21скороМужчины. свыше 80 кг. 1/2 финала
10:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Хелиф — о золотой медали Олимпиады: в IBA ненавидят меня, и я не знаю почему

25-летняя алжирская спортсменка, завоевавшая золотую медаль по боксу в весовой категории до 66 кг на Олимпийских игр — 2024, Иман Хелиф высказалась об отношениях с Международной ассоциацией бокса (IBA).

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Хелиф — о золотой медали Олимпиады: в IBA ненавидят меня, и я не знаю почему | Источник: Getty Images

Напомним, Хелиф дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года перед боем за золотую медаль из-за проваленных гендерных тестов (олимпийский комитет Алжира при этом заявил, что Иман была дисквалифицирована «по медицинским показаниям»). При этом спортсменка была допущена до участия в парижской Олимпиаде.

«Что касается IBA, то с 2018 года я боксирую под их эгидой. Они меня очень хорошо знают, знают, на что я способна, знают, как я развилась за эти годы, но теперь в МОК их больше не признают. В IBA ненавидят меня, и я не знаю почему. Я посылаю им одно послание: с этой золотой медалью моё достоинство, моя честь превыше всего», — приводит слова Хелиф издание The Guardian.

Хелиф победила в финале китаянку Ян Лю. Эта победа в финале стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпийских играх. Для Хелиф эта медаль также стала первой олимпийской медалью.

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XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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