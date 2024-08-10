Эфиопский легкоатлет Тола побил рекорд Олимпиады и взял золото

Его результат на дистанции 42 км 195 м составил 2 часа 6 минут 26 секунд. Он побил олимпийский рекорд, установленный в 2008 году в Пекине кенийцем Самуэлем Ванджиру (2:06.32). Серебро завоевал бельгиец Абди Башир (отставание 21 секунда). Бронза на счету Бенсона Кипруто из Кении (+0.34). Чемпион двух последних Олимпиад 39-летний кениец Элиуд Кипчоге сошел с дистанции.