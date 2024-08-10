Эфиопский легкоатлет Тола побил рекорд Олимпиады и взял золото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Эфиопский легкоатлет Тамират Тола завоевал золотую медаль в марафоне на Олимпийских играх в Париже.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Эфиопский легкоатлет Тамират Тола завоевал золотую медаль в марафоне на Олимпийских играх в Париже.
Его результат на дистанции 42 км 195 м составил 2 часа 6 минут 26 секунд. Он побил олимпийский рекорд, установленный в 2008 году в Пекине кенийцем Самуэлем Ванджиру (2:06.32). Серебро завоевал бельгиец Абди Башир (отставание 21 секунда). Бронза на счету Бенсона Кипруто из Кении (+0.34). Чемпион двух последних Олимпиад 39-летний кениец Элиуд Кипчоге сошел с дистанции.
Тола впервые завоевал золото Игр. Также на счету 32-летнего спортсмена бронза Игр 2016 года в беге на 10 000 м, золото и серебро чемпионатов мира в марафоне.