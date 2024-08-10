«Я немного изменил Париж». Леон Маршан — о выступлении на Олимпиаде-2024

«У меня такое чувство, что на прошлой неделе я немного изменил Париж. Но не только я, это сделали все спортсмены. Мне было приятно видеть, что люди так много смотрели плавание. Когда я завершил выступления на Играх, то осознал, насколько фантастическими были соревнования», — приводит слова Маршана Le Parisien.