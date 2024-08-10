Российские спортсмены не будут присутствовать на церемонии закрытия Олимпиады-2024 | Источник: Getty Images

Каноисты, выступавшие на Олимпиаде последними из россиян, не пойдут на церемонию закрытия. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на лицо, сопровождающее нейтральных спортсменов. Остальные российские спортсмены, выступившие в теннисе, велоспорте, прыжках на батуте, уже покинули столицу Франции.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.