IBA — о победе Хелиф: МОК пренебрегает безопасностью женщин-боксёров. Просто назло нам

«Письмо, положившее начало всей теме обсуждения с Иман Хелиф, было отправлено Итальянской федерацией бокса (FPI) 31 июля 2024 года и содержало информацию о тесте, который прошла Хелиф перед её дисквалификацией на чемпионате мира по боксу IBA в марте 2023 года. Письмо было отправлено за день до выступления в весовой категории до 66 кг итальянки Анджелы Карини, которая вышла на ринг против Хелиф и прекратила бой через 46 секунд после его начала.



IBA подчёркивает, что соревнования с не имеющими права спортсменами небезопасны и несправедливы по отношению к женщинам-боксёрам. К сожалению, МОК пренебрегает безопасностью женщин-боксёров ради того, чтобы любой ценой критиковать IBA, просто назло. Теперь, когда Хелиф выиграла финал Олимпийских игр в Париже, IBA может только сожалеть о том, что кого-то из наших боксёрш лишили возможности сегодня вечером отпраздновать золото», — говорится в пресс-релизе на сайте IBA.