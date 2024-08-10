Действующий чемпион по прыжкам в высоту Тамбери не примет участие в финале Олимпиады

5 августа 32-летний спортсмен попал в больницу с подозрением на камни в почках перед вылетом на Олимпиаду. Несмотря на это, Тамбери принял участие в квалификации и вышел в финал Игр в Париже.

«Все кончено. Я наделся до самого конца, верил вопреки всему, но этой ночью я проснулся в 5 утра из-за той же боли, что несколько дней назад. Снова боль в почках. Прошло 5 часов, а боль все еще не прошла. Однажды мне удалось победить судьбу после травмы в 2016 году, но на этот раз, думаю, что она победила. У меня нет слова, мне очень жаль», — написал Тамбери.