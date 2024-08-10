Олимпиада-2024: каноистка Трушкина пробилась в финал Игр

Соревнования на дистанции 200 м у женских каноэ-одиночек с участием Трушкиной стартовали 7 августа. Тогда белоруска финишировала второй в своем предварительном заезде и напрямую попала в число шестнадцати полуфиналисток.



Сегодня Юлия была представлена в первом полуфинале, где она и еще семь девушек оспаривали четыре места в решающем заезде. Трушкина показала второе время и попала в главный финал, который стартует в 14:50 по минскому времени.