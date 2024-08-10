Победа с кровью! Казахский борец мощно стартовал на Олимпиаде-2024

Схватка завершилась победой Ергали со счетом 6:2. В ходе поединка у казахского борца открылось кровотечение, но оно никак не помешало довести дело до победного конца.
Теперь Алишера ждет противостояние в ¼ финала либо с Амирали Азарпирой из Ирана, либо с Ахмедом Тажудиновым из Бахрейна.
Следующая схватка с участием казахстанца пройдет после выступления четырех пар и закроет дневную сессию на ковре С.
Напомним, что 25-летний Ергали является четырехкратным призером чемпионата Азии. Он стал единственным казахстанским вольником, кому удалось выиграть хотя бы стартовую схватку. Ранее в ⅛ финала проиграли Азамат Даулетбеков (до 86 кг), Мейрамбек Картбай (до 57 кг) и Юсуп Батырмурзаев (до 125 кг).