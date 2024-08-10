Впервые в истории Олимпийских игр сразу два баскетболиста оформили трипл-дабл | Источник: Чемпионат.com

Сегодня, 10 августа, в матче за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси).

Центровой сборной Сербии Никола Йокич оформил в этом матче трипл-дабл: набрал 19 очков, сделал 12 подборов и отдал 11 передач.

Ранее трипл-дабл на Олимпиаде-2024 оформил лёгкий форвард сборной США Леброн Джеймс.