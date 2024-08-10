Летающий Том Круз, Билли Айлиш и антиутопия. Что будет на церемонии закрытия Олимпиады?

Церемония закрытия Олимпиады-2024: во сколько начало, где смотреть и кто будет выступать? | Источник: Getty Images

11 августа в 22:00 мск в Париже начнётся церемония закрытия Олимпийских игр. 16 дней пронеслись как молния. Примерно половину из них в соцсетях обсуждали открытие Игр. Больше всего пользователи уделили внимание скандальной «Тайной вечере» и выступлению Селин Дион.

Что приготовила Франция на этот раз?

Вот и сейчас организаторы обещают новое шоу, которое не оставит никого равнодушным. Кодовое название — «Рекорды». Это про восхищение, антиутопию и смыслы.

Проводы Олимпиады-2024 решили устроить на «Стад де Франс», вмещающем 80 тысяч человек. Стадион превратится в большой концертный зал площадью 2800 м². На сцене и в воздухе появятся больше 100 акробатов, танцоров и цирковых артистов.

Номера постараются перенести зрителей в прошлое, к истокам Олимпиады, а также в будущее, в бесконечную Вселенную. Их цель — показать хрупкость человечества, сообщает RFI. Ведь мы живём в моменте, когда важны решения относительно общего будущего. Об этом рассказал режиссёр церемонии Тома Жолли.

«Я разработал шоу, в котором Олимпийские игры снова исчезают, а затем кто-то появляется и основывает их. Это очень визуальное, хореографическое и акробатическое шоу с уклоном в оперу. Оно создаст великолепную визуальную атмосферу и попрощается со спортсменами со всего мира», — приводит слова Жолли пресс-служба МОК.

Миссия выполнима. Её доверили Тому Крузу

Как сообщает Variety, на закрытии Игр выступят всемирно известные американские звёзды. Это Билли Айлиш, Снуп Догг и рок-группа Red Hot Chili Peppers. Почему именно они? Эти ребята так или иначе связаны с Лос-Анджелесом — местом проведения Олимпиады-2028. Этакий мостик в место проведения следующих Игр. При этом артисты будут выступать прямиком из США.

Источник: OLYMPICS.COM

Но предварять звёзд шоу-бизнеса будет другая величина — Том Круз. Ему досталась особо важная миссия. По замыслу, актёр весь день путешествует по Франции на мотоцикле. Он, как и в лучших традициях Голливуда, совершает трюки, глядя в лицо смерти. В какой-то момент Круз появится на крыше «Стад де Франс», а затем спустится внутрь арены с олимпийским флагом.

Дальше по сценарию Тому Крузу предстоить выполнить миссию и доставить флаг в район, где расположена знаменитая надпись Hollywood. Туда он приземлится с помощью парашюта.

В издании также пишут и про то, что созданием части представления ОИ-2028 занимается Голливуд. И презентация места проведения следующих Игр будет идти дольше обычных 12 минут.

Сценарий пересматривали сотню раз

После церемонии открытия Игр только ленивый не отреагировал на «Тайную вечерю». Сообщалось, что в адрес идейных вдохновителей этого перформанса сыпались угрозы. Исполнительный директор церемонии закрытия Тьерри Ребуль рассказал, что сценарий заключительного представления пересматривался сотню раз.

Организаторы обещают, что церемония закрытия пройдёт без каламбуров и эксцессов. Что-что, а шоу французы делать умеют. Поверим в них и будет наблюдать за закрытием Олимпиады-2024.

Счёт пошёл на часы.