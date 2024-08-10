«Такова жизнь»: олимпийский чемпион в марафоне больше не выступит на Играх
Олимпиец Кипчоге заявил, что Игры 2024 года стали для него последними в карьере.
Олимпиец Кипчоге заявил, что Игры 2024 года стали для него последними в карьере.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион в марафоне кениец Элиуд Кипчоге заявил, что Игры 2024 года стали для него последними в карьере.
В субботу Кипчоге не смог завершить марафон. Он снялся после 30 км.
«Это очень трудное время для меня. Это мой худший марафон. Я никогда не сходил. Такова жизнь. Я побеждал, приходил вторым, восьмым, десятым, пятым. А теперь не финишировал», — приводит слова Кипчоге сайт Международного олимпийского комитета (МОК).
«На Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе вы увидите меня в другом качестве, возможно, я буду давать людям мотивацию, но я не буду участвовать в забеге», — добавил кениец.
Также Кипчоге сказал, что пока не принял решение по поводу продолжения карьеры.
«Я не знаю, что дальше. Мне нужно вернуться домой, сесть и попытаться осмыслить 21 год участия в соревнованиях на высоком уровне. Мне нужно развиваться и проявлять себя в других вещах», — сказал легкоатлет.
Кипчоге 39 лет. Он является чемпионом Игр в Рио-де-Жанейро и Токио в марафоне. Также на его счету серебро Олимпиады-2008 в Пекине и бронза Игр-2004 в Афинах в беге на 5000 метров. Кипчоге — экс-рекордсмен мира в беге на марафонскую дистанцию.