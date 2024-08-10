«Такова жизнь»: олимпийский чемпион в марафоне больше не выступит на Играх

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион в марафоне кениец Элиуд Кипчоге заявил, что Игры 2024 года стали для него последними в карьере.

В субботу Кипчоге не смог завершить марафон. Он снялся после 30 км.

«Это очень трудное время для меня. Это мой худший марафон. Я никогда не сходил. Такова жизнь. Я побеждал, приходил вторым, восьмым, десятым, пятым. А теперь не финишировал», — приводит слова Кипчоге сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

«На Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе вы увидите меня в другом качестве, возможно, я буду давать людям мотивацию, но я не буду участвовать в забеге», — добавил кениец.

Также Кипчоге сказал, что пока не принял решение по поводу продолжения карьеры.

«Я не знаю, что дальше. Мне нужно вернуться домой, сесть и попытаться осмыслить 21 год участия в соревнованиях на высоком уровне. Мне нужно развиваться и проявлять себя в других вещах», — сказал легкоатлет.