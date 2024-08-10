Самая ненавидимая спортсменка в истории ОИ? Иман Хелиф наплевать на критику

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
36
27
23
2США
33
41
39
3Австралия
18
17
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Водное поло
Женщины. Финал
Австралия
Испания
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Мужчины. Финал
Цао Юань
Рикуто Тамаи
Ноа Уильямс
Результаты
Гандбол
Женщины. Финал
Норвегия
Франция
Результаты
Гимнастика художественная
Групповые соревнования. Женщины. Финал
Китай
Израиль
Италия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-одиночка, 200 м. Женщины. Финал
Кэти Венсан
Невин Харрисон
Ярислейдис Сирило Дюбуа
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Йозеф Достал
Адам Варга
Балинт Копас
Результаты
Волейбол
Мужчины. Финал
Франция
Польша
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 500 м. Женщины. Финал
Лиза Каррингтон
Тамара Чипеш
Эмма Йоргенсен
Результаты
Скалолазание
Сложность. Женщины. Итог
Янья Гарнбрет
Брук Рабуту
Джессика Пилц
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 102 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Лю Хуаньхуа
Акбар Джураев
Евгений Тихонцов
Результаты
Баскетбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Германия
Сербия
Результаты
Водное поло
Женщины. Матч за 3-е место
США
Нидерланды
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Корея
Германия
Результаты
Гандбол
Женщины. Матч за 3-е место
Дания
Швеция
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Мужчины. Финал
Тамират Тола
Башир Абди
Бенсон Кипруто
Результаты
Бокс
до 66 кг. Женщины. Финал
Иман Хелиф
Ян Лю
Результаты
Бокс
до 92 кг. Мужчины. Финал
Лорен Альфонсо Домингес
Лазизбек Муллажонов
Результаты
Пляжный волейбол
Женщины. Финал
Ана Патрасия Рамос / Эдуарда Лисбоа
Мелисса Умана-Паредес / Брэнди Уилкерсон
Результаты
Бокс
до 50 кг. Женщины. Финал
Ю Ву
Бусе Наз Чакироглу
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Мужчины. Финал
Рэй Бенджамин
Карстен Вархольм
Алисон Дос Сантос
Результаты
Расписание событий
Настольный теннис. Женщины. Финал
16:00скороКитайЯпония
Таэквондо. Мужчины. 1/4 финала
16:58скороРихард ОрдеманнИван Сапина
Тяжелая атлетика. Женщины
17:00скороВесовая категория до 81 кг. Женщины. Финал (группа А)
Таэквондо. Мужчины. 1/2 финала
17:21скороКаден КаннингхэмСаллах Сиссе
Таэквондо. Женщины. 1/2 финала
17:36скороАльтея ЛоренНафия Кус Айдын
Таэквондо. Мужчины. 1/2 финала
17:49скороАриан СалимиСаллах Сиссе
Футбол. Женщины. Финал
18:00скороБразилия (олимп.)США (олимп.)
Таэквондо. Женщины
18:02скороЖенщины. свыше 67 кг. 1/2 финала. Ли Дабин - –
Волейбол. Женщины. Матч за 3-е место
18:15скороБразилияТурция
Велоспорт - Трек. Мужчины
18:59скороМэдисон. Мужчины. Финал
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:15скороТульга Тумур ОчирКийока Котаро
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:25скороИсмаил МужукаевРахман Амузадхалили
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:35скороМагомедхан МагомедовГиви Матчарашвили
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:45скороКайл СнайдерАхмед Тажудинов
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
19:55скороАйпери МедетКеннеди Алексис Блэйдс
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
20:05скороТатьяна Рентерия РентерияКагами Юка
Легкая атлетика. Мужчины
20:10скороВысота. Мужчины. Финал
Современное пятиборье. Мужчины
20:10скороМужчины. Кросс - Финал
Легкая атлетика. Мужчины
20:25скоро800 м. Мужчины. Финал
Синхронное плавание. Женщины
20:30скороДуэты. Женщины. Произвольная программа. Финал
16:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Самая ненавидимая спортсменка в истории ОИ? Иман Хелиф наплевать на критику

Боксёрша стала практически национальным героем в Алжире.

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Иман Хелиф стала олимпийской чемпионкой, Хелиф провалила гендерный тест, финал Олимпиады-2024, бокс на Олимпиаде | Источник: Getty Images

В ночь на 10 августа на Олимпиаде-2024 завершились очередные финальные поединки боксёрского турнира. И всё внимание на себя перетянула алжирская спортсменка Иман Хелиф, которая стала главным хедлайнером всех соревнований.

За путём Хелиф на этой Олимпиаде наблюдали практически все, и каждый её бой сопровождался серьёзной шумихой. В ⅛ финала Иман разбила итальянку Анджелу Карини, которая буквально сдалась через минуту, а дальше уверенно разобрала Анну Хамори и Янэм Суваннапхенг и вышла в финал. В решающем поединке представительница Алжира под бурную поддержку трибун практически смела с ринга китаянку Ян Лю и завоевала золотую медаль.

Важная деталь — Хелиф не отдала соперницам ни одного раунда в своих поединках. Тотальное доминирование. А ещё она вошла в историю как первая алжирская боксёрша, сумевшая завоевать золотую медаль на Олимпийских играх. Кроме того, у Алжира в боксе до этого в принципе была лишь одна высшая награда, которую добыли ещё в далёком 1996 года. Хелиф прервала эту затянувшуюся серию и фактически стала национальным героем.

И всё это на фоне очень мощной волны хейта и осуждения, которая накатывала буквально каждый раз, когда боксёрша появлялась в медиаполе по тому или иному поводу. Бывший генеральный секретарь IBA Иштван Ковач и вовсе заявлял, что Хелиф, согласно тестам, является биологическим мужчиной: «Самое грустное в этой истории заключается в том, что проблема была не в уровне тестостерона Хелиф, в наши дни под него можно подстроиться, а в результате гендерного теста, который явно указывал на то, что боксёрша из Алжира — биологический мужчина. На токийской Олимпиаде и последующем чемпионате мира в сумме пять спортсменок были определены как мужчины. Очевидно, я немедленно уведомил об этом МОК, но там, судя по всему, до сих пор на это не отреагировали».

А Хелиф в то же время говорила о несправедливых обвинениях: «Этот вопрос затрагивает достоинство и честь каждой женщины. Арабское население знает меня много лет и видело, как я боксирую в IBA, которая обидела меня и обошлась со мной несправедливо. Но на моей стороне бог».

Источник: AP 2023

В родной стране Хелиф получила полную и безоговорочную поддержку. На каждом её поединке болельщики активно одобряли Иман и в то же время освистывали соперниц. После победы в финале она вновь высказалась в адрес IBA и критики в социальных сетях: «Что касается IBA, то с 2018 года я боксирую под их эгидой. Они меня очень хорошо знают, знают, на что я способна, знают, как я развилась за эти годы, но теперь в МОК их больше не признают. В IBA ненавидят меня, и я не знаю почему. Я посылаю им одно послание: с этой золотой медалью моё достоинство, моя честь превыше всего. Моя честь теперь неприкосновенна. Но нападки, которые я видела в социальных сетях, были чрезвычайно ужасными, они бессмысленны и затрагивают достоинство людей, и я думаю, что теперь мышление людей изменилось».

Далеко не факт, что победа Хелиф на Олимпиаде что-то изменит, потому что есть слишком много вопросов к её участию в Олимпиаде. Даже если мы отметаем в сторону обвинения в проваленном гендерном тесте, то повышенный тестостерон всё равно влияет на силу спортсменки и она банально сильнее соперниц. Сложно увидеть в этом принцип справедливости. И критика в адрес Хелиф продолжается.

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов назвал победу Хелиф насмешкой над Олимпиадой и пожалел соперниц: «Насмешка какая-то над Олимпиадой в целом. Настолько всё, видимо, потеряно. Есть олимпийский девиз, согласно которому побеждать должен сильнейший. Но нет равных условий и общечеловеческих ценностей, которые были на Олимпиадах. И жалко девчонок, которые боксировали в этой весовой категории, могли заслуженно побороться за золото. Проиграли, скажем так, мужчине. Что здесь может быть хорошего».

Так или иначе, Хелиф за эту Олимпиаду невероятно прокачала свою медийную составляющую, обзавелась серьёзной аудиторией, набрав подписчиков в социальных сетях, и превратилась чуть ли не в национального героя. После её победы болельщики из Алжира праздновали успех на улицах. А Иман посвящала золотую медаль своей стране и алжирским женщинам. Эта Олимпиада явно пошла Хелиф на пользу, даже несмотря на травлю.

Яхья Гасанов

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