Гомельский: Сборная США вышла в финал Игр не без помощи арбитров. Судьи не справились с давлением миллионеров

Сборная США со счетом 95:91 обыграла команду Сербии в полуфинальном матче мужского олимпийского баскетбольного турнира. После встречи судьи не пожали руки баскетболистам сербской сборной.
«Последние матчи на Олимпиаде были напряженные. Матч США — Сербия мало кого оставили равнодушным. Американцы три четверти были сонными и проснулись только в четвертой. Но хочу сказать, победили они, на мой взгляд, не без помощи арбитров. Судьи были не до конца объективны в конце и не справились с давлением миллионеров.
В финале, думаю, борьбы не будет. Французы уже достигли максимума, чего желали, финал на домашней Олимпиаде это уже успех», — сказал Гомельский ТАСС.