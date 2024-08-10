Румынской гимнастке Бэрбосу вернут медаль Олимпиады-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
37
27
24
2США
35
41
41
3Австралия
18
18
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
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Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Финал
Амир Хоссейн Заре
Гено Петриашвили
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Женщины. Финал
Фейт Кипьегон
Джессика Халл
Джорджия Белл
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Роберт Баран
Георгий Мешвилдишвили
Результаты
Вольная борьба
до 125 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Айаал Лазарев
Таха Акгюль
Результаты
Легкая атлетика
5000 м. Мужчины. Финал
Якоб Ингебригтсен
Роналд Квемой
Грант Фишер
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Финал
Даичи Такатани
Разамбек Жамалов
Результаты
Легкая атлетика
100 м с/б. Женщины. Финал
Масаи Рассел
Сирена Самба-Майела
Жасмин Камачо-Куинн
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Чермен Валиев
Виктор Рассадин
Результаты
Легкая атлетика
Копье. Женщины. Финал
Арука Китагучи
Джо-Ан ван Дик
Никола Огродникова
Результаты
Вольная борьба
до 74 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Хетик Каболов
Кайл Дэйк
Результаты
Легкая атлетика
800 м. Мужчины. Финал
Эммануэль Ваньоньи
Марко Ароп
Джамель Седжати
Результаты
Современное пятиборье
Современное пятиборье. Мужчины. Кросс - Финал
Ахмед Эльгенди
Таишу Сато
Джорджио Малан
Результаты
Велоспорт - Трек
Мэдисон. Мужчины. Финал
Португалия
Италия
Дания
Результаты
Волейбол
Женщины. Матч за 3-е место
Бразилия
Турция
Результаты
Футбол
Женщины. Финал
Бразилия (олимп.)
США (олимп.)
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 81 кг. Женщины. Финал (группа А)
Солфрид Коанда
Сара Ахмед
Нейси Патрисия Дахомес
Результаты
Водное поло
Женщины. Финал
Австралия
Испания
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Женщины. Финал
Китай
Япония
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Мужчины. Финал
Цао Юань
Рикуто Тамаи
Ноа Уильямс
Результаты
Гандбол
Женщины. Финал
Норвегия
Франция
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Мужчины
20:10скороВысота. Мужчины. Финал
Синхронное плавание. Женщины
20:30скороДуэты. Женщины. Произвольная программа. Финал
Таэквондо. Мужчины. Утешительные поединки
20:53скороНикита РафаловичКарлос Сансорес
Таэквондо. Мужчины
21:19скороМужчины. свыше 80 кг. Матч за 3-е место. Иван Сапина - –
Тяжелая атлетика. Мужчины
21:30скороВесовая категория свыше 102 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Таэквондо. Женщины
21:34скороЖенщины. свыше 67 кг. Матч за 3-е место. Ли Дабин - –
Таэквондо. Мужчины. Матч за 3-е место
21:49скороКарлос СансоресСаллах Сиссе
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
21:50скороОрхон ПуревдоржиинАйсулу Тыныбекова
Пляжный волейбол. Мужчины. Матч за 3-е место
22:00скороШериф Юнусс / Ахмед ТиянАндерс Мол / Кристиан Сорум
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
22:00скороАна Паула Годинес ГонсалесГрейс Буллен
Таэквондо. Женщины
22:04скороЖенщины. свыше 67 кг. Матч за 3-е место. – - Нафия Кус Айдын
Легкая атлетика. Мужчины
22:12скороЭстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
Брейк-данс. Мужчины
22:14скороМужчины. Баттл за 3-е место
Вольная борьба. Женщины. Финал
22:15скороИрина КоляденкоСакура Мотоки
Таэквондо. Мужчины. Финал
22:19скороКаден КаннингхэмАриан Салими
Легкая атлетика. Женщины
22:22скороЭстафета 4х400 м. Женщины. Финал
Брейк-данс. Мужчины
22:23скороМужчины. Финал
Баскетбол. Мужчины. Финал
22:30скороФранцияСША
Бокс. Женщины. Финал
22:30скороЛинь ЮйтинЮлия Шеремета
Таэквондо. Женщины. Финал
22:37скороАльтея ЛоренСветлана Осипова
21:09 (мск), источник: Sports

Румынской гимнастке Бэрбосу вернут медаль Олимпиады-2024

CAS признал недействительным пересмотр оценок американки Чайлз.

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Источник: Reuters

CAS удовлетворил апелляцию НОК Румынии по поводу лишения гимнастки Бэрбосу третьего места.

5 августа румынская гимнастка Ана Бэрбосу заняла третье место в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Париже, американка Чайлз стала пятой.

США подали протест на оценку Чайлз, и ее пересмотрели — американская гимнастка поднялась с пятого места на третье и взяла бронзу Олимпиады, Бэрбосу опустилась на четвертое место.

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Национальный олимпийский комитет Румынии и Румынская федерация гимнастики обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за лишения Бэрбосу медали. Сегодня CAS опубликовал решение.

«Заявление, поданное Федерацией гимнастики Румынии и Аной Бэрбосу 6 августа 2024 года, частично удовлетворено.

Запрос, поданный от имени Джордан Чайлз в финале женских вольных упражнений, признан недействительным, так как был подан после окончания крайнего срока в одну минуту, предусмотренного статьей 8.5 Технического регламента FIG 2024 года.

Первоначальная оценка 13,666, выставленная Джордан Чайлз в финале женских вольных упражнений, подлежит восстановлению.

Международная федерация гимнастики присудит медали в соответствии с вышеуказанным решением», — говорится в релизе CAS.

Премьер-министр Румынии отказался ехать на церемонию закрытия Олимпиады из-за лишения гимнастки Бэрбосу бронзы.

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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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