Румынской гимнастке Бэрбосу вернут медаль Олимпиады-2024

США подали протест на оценку Чайлз, и ее пересмотрели — американская гимнастка поднялась с пятого места на третье и взяла бронзу Олимпиады, Бэрбосу опустилась на четвертое место.

«Заявление, поданное Федерацией гимнастики Румынии и Аной Бэрбосу 6 августа 2024 года, частично удовлетворено.



Запрос, поданный от имени Джордан Чайлз в финале женских вольных упражнений, признан недействительным, так как был подан после окончания крайнего срока в одну минуту, предусмотренного статьей 8.5 Технического регламента FIG 2024 года.



Первоначальная оценка 13,666, выставленная Джордан Чайлз в финале женских вольных упражнений, подлежит восстановлению.



Международная федерация гимнастики присудит медали в соответствии с вышеуказанным решением», — говорится в релизе CAS.