Румынской гимнастке Бэрбосу вернут медаль Олимпиады-2024
CAS признал недействительным пересмотр оценок американки Чайлз.
CAS признал недействительным пересмотр оценок американки Чайлз.
CAS удовлетворил апелляцию НОК Румынии по поводу лишения гимнастки Бэрбосу третьего места.
5 августа румынская гимнастка Ана Бэрбосу заняла третье место в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Париже, американка Чайлз стала пятой.
США подали протест на оценку Чайлз, и ее пересмотрели — американская гимнастка поднялась с пятого места на третье и взяла бронзу Олимпиады, Бэрбосу опустилась на четвертое место.
Национальный олимпийский комитет Румынии и Румынская федерация гимнастики обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за лишения Бэрбосу медали. Сегодня CAS опубликовал решение.
«Заявление, поданное Федерацией гимнастики Румынии и Аной Бэрбосу 6 августа 2024 года, частично удовлетворено.
Запрос, поданный от имени Джордан Чайлз в финале женских вольных упражнений, признан недействительным, так как был подан после окончания крайнего срока в одну минуту, предусмотренного статьей 8.5 Технического регламента FIG 2024 года.
Первоначальная оценка 13,666, выставленная Джордан Чайлз в финале женских вольных упражнений, подлежит восстановлению.
Международная федерация гимнастики присудит медали в соответствии с вышеуказанным решением», — говорится в релизе CAS.
Премьер-министр Румынии отказался ехать на церемонию закрытия Олимпиады из-за лишения гимнастки Бэрбосу бронзы.