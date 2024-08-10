Прыгун в высоту Тамбери в день госпитализации выступил в финале Олимпиады

Несмотря на то что за несколько часов до финала спортсмен был госпитализирован из-за проблем с почками, он все равно принял участие в олимпийских соревнованиях.

Тамбери вышел в сектор, с третьей попытки взял высоту 2,22 м, но ему не удалось покорить высоту 2,27 м.