Грузин Петриашвили стал победителем Олимпиады по вольной борьбе

В финале соревнования 30-летний спортсмен победил иранца Амира Хоссейна Заре со счетом 10:9. Петриашвили впервые выиграл олимпийское золото. На Играх в Токио в 2020 году он стал серебряным призером, а в Рио-де-Жанейро в 2016-м — бронзовым.