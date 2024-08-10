Грузин Петриашвили стал победителем Олимпиады по вольной борьбе
Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили завоевал золото на Олимпийских играх в Париже в весовой категории до 125 кг.
Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили завоевал золото на Олимпийских играх в Париже в весовой категории до 125 кг.
В финале соревнования 30-летний спортсмен победил иранца Амира Хоссейна Заре со счетом 10:9. Петриашвили впервые выиграл олимпийское золото. На Играх в Токио в 2020 году он стал серебряным призером, а в Рио-де-Жанейро в 2016-м — бронзовым.
Матч за 3-е место выиграл Георгий Мешвилдишвили из Азербайджана, который оказался сильнее поляка Роберта Бараны (9:3).
Вольная борьба. Париж (Франция). Олимпийские игры. Мужчины. до 125 кг
Финал
«Champ-de-Mars Arena».