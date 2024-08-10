Борец-уникум из Дагестана сенсационно выиграл Олимпиаду. На пути к золоту победил в Париже четырех россиян
Разамбек Жамалов — новый король в весе до 74 кг.
Разамбек Жамалов — новый король в весе до 74 кг.
После Олимпиады в Рио королем в весе до 74 кг стал Заурбек Сидаков: россиянин выиграл два подряд чемпионата мира, победил на Играх в Токио. Постолимпийский ЧМ он пропустил, через год не пустили уже его. Но как только Сидаков вновь оказался на международном ковре, сразу вернул себе господство — на форуме в Белграде.
Увы, чиновники из МОК возможность защитить титул Токио Заурбеку не предоставили. В итоге в финале Парижа-2024 боролись японец Даичи Такатани и представитель Узбекистана Разамбек Жамалов.
***
Родился и вырос Разамбек в 1998 году в Хасавюрте, с детства подражал олимпийскому чемпиону Адаму Сайтиеву, под руководством которого Жамалов и тренировался, также его тренировал Муса Сайдулбаталов. Перед тем, как перейти на взрослый уровень, Разамбек успел стать чемпионом мира и Европы в категории U-23, после чего начал делать разницу и среди взрослых.
В 2020 году Жамалов выиграл Кубок мира, взял золото на чемпионате России, в том числе опередив и Сидакова. Но тот турнир из-за ковида проходил в октябре и отборочным на Олимпиаду не являлся. Полгода спустя Сидаков и Жамалов в очном споре делили путевку в Токио: Заурбек вырвал победу на последних секундах и некоторое время спустя стал чемпионом Игр. Разамбек же получил шанс на чемпионате Европы, но стал там только пятым.
За два года международного бана Жамалов успел как стать лучшим в России, так и пропустить несколько важных турниров из-за травм (рвал кресты). А за полгода до Олимпиады в Париже Разамбек принял решение перейти в Узбекистан.
«Я думал до последнего, что буду выступать за сборную России. Когда начались разговоры о том, что нас не допустят до Олимпиады, я начал думать о переходе в другую команду. Борцовский век короток. Я считал большой потерей пропускать олимпийский цикл. Были разные предложения в европейские и азиатские страны. Из Узбекистана было хорошее предложение», — говорил Жамалов в интервью каналу «Арип Ибрагимов».
Федерация препятствовать переходу не стала.
В Париже Жамалов последовательно прошел четырех представителей российской школы (Кадимагомедова, Салказанова, Валиева, Рассадина), причем осетина Валиева только с помощью челленджа, поданного уже после окончания времени схватки. Так Разамбек вышел на Такатани, которого тоже никто не ждал в битве за золото, но он сенсационно разметал американца Дейка. Японец считался фаворитом финала. Однако против Разамбека свои скиллы Даити показать не смог: экс-россиянин начал активно, сделал накат, а затем удержал соперника в опасном положении. Досрочная победа — туше! Так ярко на этих Играх никто не побеждал.