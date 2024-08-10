Борец-уникум из Дагестана сенсационно выиграл Олимпиаду. На пути к золоту победил в Париже четырех россиян

Источник: Разамбек Жамалов Kadir Caliskan - United World Wrestling/Getty Images

После Олимпиады в Рио королем в весе до 74 кг стал Заурбек Сидаков: россиянин выиграл два подряд чемпионата мира, победил на Играх в Токио. Постолимпийский ЧМ он пропустил, через год не пустили уже его. Но как только Сидаков вновь оказался на международном ковре, сразу вернул себе господство — на форуме в Белграде.

Увы, чиновники из МОК возможность защитить титул Токио Заурбеку не предоставили. В итоге в финале Парижа-2024 боролись японец Даичи Такатани и представитель Узбекистана Разамбек Жамалов.

Разамбек Жамалов, Узбекистан, вольная борьба, категория до 74 кг | Источник: Daniel Kopatsch/Getty Images

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Родился и вырос Разамбек в 1998 году в Хасавюрте, с детства подражал олимпийскому чемпиону Адаму Сайтиеву, под руководством которого Жамалов и тренировался, также его тренировал Муса Сайдулбаталов. Перед тем, как перейти на взрослый уровень, Разамбек успел стать чемпионом мира и Европы в категории U-23, после чего начал делать разницу и среди взрослых.

В 2020 году Жамалов выиграл Кубок мира, взял золото на чемпионате России, в том числе опередив и Сидакова. Но тот турнир из-за ковида проходил в октябре и отборочным на Олимпиаду не являлся. Полгода спустя Сидаков и Жамалов в очном споре делили путевку в Токио: Заурбек вырвал победу на последних секундах и некоторое время спустя стал чемпионом Игр. Разамбек же получил шанс на чемпионате Европы, но стал там только пятым.

За два года международного бана Жамалов успел как стать лучшим в России, так и пропустить несколько важных турниров из-за травм (рвал кресты). А за полгода до Олимпиады в Париже Разамбек принял решение перейти в Узбекистан.

«Я думал до последнего, что буду выступать за сборную России. Когда начались разговоры о том, что нас не допустят до Олимпиады, я начал думать о переходе в другую команду. Борцовский век короток. Я считал большой потерей пропускать олимпийский цикл. Были разные предложения в европейские и азиатские страны. Из Узбекистана было хорошее предложение», — говорил Жамалов в интервью каналу «Арип Ибрагимов».

Федерация препятствовать переходу не стала.