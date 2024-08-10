Американки выиграли золото в эстафете 4×400 метров на Олимпиаде
Женская сборная США выиграла золото в эстафете 4×400 метров на Олимпийских играх в Париже.
Женская сборная США выиграла золото в эстафете 4×400 метров на Олимпийских играх в Париже.
Время американок составило 3 минуты 15,27 секунды, что на 0,1 секунды медленнее мирового рекорда сборной СССР, который был установлен в октябре 1988 года в Сеуле.
Серебро Игр в Париже выиграла сборная Нидерландов — 3.19,50. Бронзу завоевала сборная Великобритании — 3.19,72.