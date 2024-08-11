Сборная США по баскетболу в пятый раз подряд выиграла Олимпиаду

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
39
27
24
2США
38
42
42
3Австралия
18
18
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
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Триатлон
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Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Бокс
свыше 92 кг. Мужчины. Финал
Баходир Джалолов
Айюб Гадфа Дрисси
Результаты
Пляжный волейбол
Мужчины. Финал
Давид Оман / Йонатан Хельвиг
Нильс Элерс / Клеменс Виклер
Результаты
Бокс
до 75 кг. Женщины. Финал
Ли Цянь
Атейна Билон
Результаты
Бокс
до 57 кг. Мужчины. Финал
Абдумалик Халоков
Мунарбек Сейитбек
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Финал
Альтея Лорен
Светлана Осипова
Результаты
Баскетбол
Мужчины. Финал
Франция
США
Результаты
Бокс
до 57 кг. Женщины. Финал
Линь Юйтин
Юлия Шеремета
Результаты
Брейк-данс
Мужчины. Финал
"Дэни Данн"
"Фил Уизард"
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Женщины. Финал
США
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Финал
Каден Каннингхэм
Ариан Салими
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Финал
Ирина Коляденко
Сакура Мотоки
Результаты
Брейк-данс
Мужчины. Баттл за 3-е место
"Виктор"
"Шигекикс"
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Мужчины. Финал
США
Ботсвана
Великобритания
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ребекка Макгоэн
Нафия Кус Айдын
Результаты
Пляжный волейбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Шериф Юнусс / Ахмед Тиян
Андерс Мол / Кристиан Сорум
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ана Паула Годинес Гонсалес
Грейс Буллен
Результаты
Вольная борьба
до 62 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Орхон Пуревдоржиин
Айсулу Тыныбекова
Результаты
Таэквондо
свыше 80 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Карлос Сансорес
Саллах Сиссе
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ли Дабин
Лорена Брандль
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория свыше 102 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Лаша Талахадзе
Вараздат Лалаян
Гор Минасян
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Женщины
09:00скороМарафон. Женщины. Финал
Водное поло. Мужчины. Матч за 5-е место
10:00скороГрецияИспания
Гандбол. Мужчины
10:00скороМужчины. Матч за 3-е место
Водное поло. Мужчины. Матч за 3-е место
11:35скороСШАВенгрия
Вольная борьба. Женщины
12:00скороЖенщины. до 76 кг. Утешительный раунд
Вольная борьба. Мужчины
12:00скороМужчины. до 97 кг. Утешительный раунд
Вольная борьба. Мужчины
12:00скороМужчины. до 65 кг. Утешительный раунд
Тяжелая атлетика. Женщины
12:30скороВесовая категория свыше 81 кг. Женщины. Финал (группа А)
Баскетбол. Женщины. Матч за 3-е место
12:30скороБельгияАвстралия
Вольная борьба. Мужчины
13:00скороМужчины. до 65 кг. Матч за 3-е место
Вольная борьба. Мужчины
13:25скороМужчины. до 65 кг. Финал
Вольная борьба. Мужчины
13:35скороМужчины. до 97 кг. Матч за 3-е место
Современное пятиборье. Женщины
13:40скороЖенщины. Кросс - Финал
Велоспорт - Трек. Женщины
13:45скороСпринт. Женщины. Гонка 1
Волейбол. Женщины. Финал
14:00скороСШАИталия
Вольная борьба. Мужчины
14:00скороМужчины. до 97 кг. Финал
Велоспорт - Трек. Женщины
14:15скороСпринт. Женщины. Гонка 2
Вольная борьба. Женщины
14:20скороЖенщины. до 76 кг. Матч за 3-е место
Гандбол. Мужчины
14:30скороМужчины. Финал
Велоспорт - Трек. Мужчины
14:32скороКейрин. Мужчины. Финал
00:44 (мск), источник: ТАСС

Сборная США по баскетболу в пятый раз подряд выиграла Олимпиаду

ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Сборная США со счетом 98:87 обыграла команду Франции в финальном матче олимпийского баскетбольного турнира. Встреча прошла в Париже.

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Самым результативным игроком матча стал француз Виктор Вембаньяма, набравший 26 очков. У победителей 24 очками отметился Стефен Карри.

Сборная США выиграла Олимпиаду в пятый раз подряд, всего американцы в 17-й раз завоевали золотые медали. В последний раз американские баскетболисты не выигрывали олимпийский турнир на Играх 2004 года в Афинах. Тогда в полуфинале команда США проиграла сборной Аргентины (81:89), а в матче за третье место обыграла литовцев (104:96).

Команда Франции в четвертый раз проиграла в финале Олимпиады. Все четыре поражения были от сборной США. На прошлых Играх в Токио американцы выиграли решающий матч у французов со счетом 87:82.

Фоторепортаж
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Американец Кевин Дюрант стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по баскетболу. Леброн Джеймс выиграл олимпийский турнир в третий раз и по этому показателю сравнялся с Кармело Энтони. Главным тренером сборной США является пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в качестве игрока и четырехкратный в качестве наставника Стив Керр.

В матче за третье место сборная Сербии со счетом 93:83 обыграла команду Германии. В составе сербской сборной выступал новичок московского ЦСКА Алекса Аврамович. Главным тренером команды является бывший наставник московского «Динамо» Светислав Пешич.

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