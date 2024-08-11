Баходир Джалолов выиграл золото Олимпиады и вошел в историю

Источник: Olympic.uz

В решающем поединке боксер из Узбекистана Баходир Джалолов встречался с обидчиком казахстанца Камшыбека Кункабаева испанцем Айюбом Гадфой Дрисси.

В первом раунде шла классическая разведка боем, пока в концовке трехминутки не случились точные попадания Джалолова в результате которых, испанцу было отсчитано два нокдауна. Все судьи отдали преимущество узбекскому боксеру.

Во втором раунде обошлось без нокдауна, но Джалолов уверенно забрал трехминутку. В заключительном раунде Джалолов уверенно довел дело до победы единогласным решением судей.

Джалолов завоевал второе олимпийское золото: первый раз он стал триумфатором игр-2020 в Токио. Также лидер сборной Узбекистана дважды выигрывал золото чемпионата мира (2019, 2023).

Это пятая золотая медаль для Узбекистана на Олимпиаде в боксе и восьмая у всей сборной. Ранее золотые награды Узбекистану принесли — Хасанбой Дусматов (до 51 кг), Абдумалик Халоков (до 57 кг), Асадхуджа Муйдинхужаев (до 71 кг) и Лазизбек Муллажонов (до 92 кг). Также победы отпраздновали дзюдоистка Диера Кельдиерова, таеквондист Улугбек Рашитов и борец Разамбек Джамалов.

Баходир стал третьим двукратным чемпионом Олимпиады в составе сборной Узбекистана. Ранее это сделали Дусматов и Рашитов.

Отметим играх в Париже на счету Узбекистана также одна серебряная и три бронзовые медали.

Для сравнения, в копилке Казахстана семь медалей (1−3−3) и 31-е место в медальном зачете Игр в Париже.