Дюрант стал первым четырехкратным олимпийским чемпионом в командном виде спорта

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В субботу, 10 августа, на Олимпиаде в Париже прошел финал турнира по мужскому баскетболу между сборными США и Франции. Американская команда победила со счетом 98:87.

Так, сборная США в пятый раз подряд стала обладателем золотых медалей. В результате Дюрант стал первым спортсменом, завоевавшим четыре олимпийских золота в командном виде спорта.

До этого спортсмен выигрывал олимпийское золото в составе сборной США в 2012, 2016 и 2020 годах.

У женщин пятикратными олимпийскими чемпионками становились американские баскетболистки Диана Таурази и Сью Берд.

Команда США стала олимпийским чемпионом в мужском баскетболе в 17-й раз в истории и в пятый раз подряд, отмечает «Спорт-Экспресс».

Ранее, 7 августа, кубинец Михаин Лопес стал первым в истории пятикратным чемпионом Олимпийских игр во всех стилях борьбы. После пятой победы кубинец положил борцовки на ковер и объявил о завершении карьеры.