У главного тренера сборной Узбекистана произошла остановка сердца на Олимпиаде | Источник: olympic.uz

По данным федерации бокса Великобритании, во время празднования золотой медали, завоеванной Хасанбоем Дусматовым, у главного тренера сборной Узбекистана по боксу внезапно случилась остановка сердца. Доктор Хардж Сингх и физиотерапевт Робби Лиллис были первыми, кто бросился на помощь. С помощью дефибриллятора Тулкина Киличева привели в сознание.

«Тренерская команда вернулась в зону разминки, все они праздновали победу, а затем из этой зоны донеслись крики, которые вовсе не были похожи на празднование. Просили врача и о помощи. Хардж был первым, кто откликнулся, и я последовал за ним с травматологической сумкой, которую мы носим с собой», — вспоминает Лиллис.

По его словам, когда он через 30 секунд оказался на месте, его коллега уже начал делать тренеру искусственное дыхание, а он использовал дефибриллятор.

«Сначала он не приходил в сознание, но примерно через 20−30 секунд после того, как Хардж продолжил делать искусственное дыхание, он внезапно пришел в сознание, и это было здорово», — говорит физиотерапевт.

После этого Киличев был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировали.