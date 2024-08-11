Американец украл первый олимпийский флаг. А спустя 77 лет признался

Ни улик, ни грабителя

Послевоенная Олимпиада 1920 года получилась исторической. Как и ее открытие: на 35-тысячном Олимпийском стадионе бельгийского Антверпена, который построили специально к Играм, зрители не только впервые услышали олимпийскую клятву, но и в первый раз увидели флаг с пятью пересеченными кольцами. Да-да, именно 104 года назад болельщикам представили олимпийский флаг, разработанный ранее Пьером де Кубертеном. Полотно подняли над ареной сразу после того, как бельгийский король Альберт I объявил Олимпиаду открытой.

Все прошло не без проблем (трибуны были наполовину пусты из-за дорогих билетов), однако куда больший шок организаторы пережили позже. Одно из памятных знамен (самое главное) пропало с флагштока на третий день соревнований. И было очевидно, что не ветер сорвал флаг — его украли. Ритуал с передачей полотна представителю страны — хозяйки следующей Олимпиады пришлось отменить.

Разгадка тайны на стыке столетий

Флага, разумеется, и след простыл. Сейчас, в эпоху повсеместного использования камер видеонаблюдения, представить подобное нереально… Но не в начале XX столетия — почти 80 лет судьба исторического полотна оставалась загадкой.

А в 1997 году произошел взрыв информационной бомбы. Международный олимпийский комитет (МОК) проводил в Штатах банкет, на который были приглашены звезды Игр разных лет. Среди гостей был и американский прыгун в воду, бронзовый призер Олимпиады-1920 Хэйг Прист. К нему и подошел журналист со стандартным вопросом, что произошло с флагом на тех соревнованиях. Наверное, корреспондент ожидал услышать очередную версию в духе произведений Агаты Кристи. Однако ответ Приста был вполне конкретным:

«Я могу вам помочь. Он лежит в моем чемодане».

Несколько фактов о грабителе

Родился в 1896 году в Калифорнии в семье армянских эмигрантов.

Поначалу просил называть себя английским именем Харри.

Рассказывал, что плыл на Олимпийские игры на корабле с гробами, которые отправлялись в Европу для возвращения тел американских солдат, погибших во время Первой мировой войны.

Принимал участие в голливудских съемках в качестве каскадера (всего в послужном списке около 25 фильмов, в том числе — с Чарли Чаплином). Также задействовался в цирковых постановках.

В 1996 году он был участником эстафеты олимпийского огня перед Играми в Атланте.

Его рост составлял всего 157 сантиметров.

Прожил 104 года.

На момент смерти, которая случилась в реабилитационном центре в Камдене (штат Нью-Джерси), американец оставался самым возрастным призером Олимпиады.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/n0VbqeYUXFM?si=3QAvk8ccnM6p-lOd" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Справедливость без наказания

Что же подтолкнуло Приста к похищению флага? Спор с товарищем по сборной — американец умело залез на самую верхушку флагштока и сорвал полотно. Возвращать, видимо, было неудобно… Так и пролежали «олимпийские кольца» 77 лет на дне чемодана у спортсмена из США.

Однако за год до смерти Прист флаг вернул. Во время Олимпиады-2000 в Сиднее передвигающийся на инвалидной коляске старик перелетел океан и предстал в Австралии элегантно одетым «живчиком» (отличной физической форме способствовали увлечения плаванием, фигурным катанием и художественной гимнастикой).

На торжественной церемонии он вернул реликвию главе МОК Хуану Антонио Самаранчу — сейчас флаг с потрепанным краем, который крепился к древку, выставлен в Олимпийском музее в Лозанне.

А как же последствия? Конечно, 103-летнего Приста никто не обвинил. Напротив, благодарили: ему вручили памятную доску с благодарностью за «пожертвование» украденного флага.

«Я отдаю его. Скоро меня не станет, а флаг долго находился у меня. Много моих друзей видели его. Однако в подобных ситуациях не стоит быть эгоистом, это будет некрасиво. Я не могу повесить это у себя на стене — у людей сложится лучшее впечатление обо мне, если я верну флаг».