Роднина: «Наше отсутствие на Олимпиаде-2024 скажется на российском спорте. У нас потеряны ориентиры и методики»

«Наверное, отсутствие наших спортсменов на Олимпиаде скажется. Человек показывает лучший результат не на тренировках, а на соревнованиях. Мы не присутствуем в международном спорте уже два года, а в каких-то видах спорта и больше. У нас потеряны ориентиры и методики. Олимпиада — это еще и обмен информацией. Там можно увидеть, куда развивается вид спорта, какие тенденции есть и какие правила меняются.



Любая остановка сказывается и даже не по отношению к спортсменам. Они сейчас уйдут, но тренеры или спортсмены, перешедшие на тренерскую работу, упустили все новое, что есть и происходит в спорте. Но о деградации говорить нельзя. Не надо кидаться такими словами. Каждый раз в спорте появляется новое поколение, а у них уже новые результаты, иные формы работы и вообще другие люди. Какая деградация? Это поколение и так уйдет.



Мы стараемся создать благоприятные условия нынешним спортсменам, чтобы ребята и соревновались, и зарабатывали. А если говорить про отставание российского спорта, то нам сейчас не с чем сравнить. У нас есть международные турниры, но это не чемпионаты мира и не Олимпиады, а это высшая категория», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.