Победа, которая дороже золотой медали. Врачи сборной Великобритании спасли жизнь тренеру из Узбекистана
Тренеру узбекских боксеров Тулкину Киличеву стало плохо после финального боя Хасанбоя Дусматова.
Тренеру узбекских боксеров Тулкину Киличеву стало плохо после финального боя Хасанбоя Дусматова.
Сборная Узбекистана ворвалась в топ-15 стран медального зачета на Олимпиаде в Париже. На 11 августа в активе спортсменов восемь золотых медалей, пять из которых принесли стране боксеры. Узбекских атлетов можно смело назвать королями парижских рингов. Боксеров-чемпионов тренирует Тулкин Киличев. Именно с его работой связывают успехи атлетов. Однако Олимпиада в Париже, несмотря на россыпь наград, едва не закончилась для специалиста трагично.
После финального поединка Хасанбоя Дусматова ему резко стало плохо в зоне разминки боксеров. На помощь пришли врач команды Великобритании Харж Сингх и физиотерапевт Робби Лиллис. Им пришлось применить дефибриллятор.
— Тренерская команда вернулась в зону разминки, все они праздновали, а затем оттуда послышались крики, которые вовсе не были похожи на празднование. Звали врача на помощь. Харж первым отреагировал, а я последовал за ним. Я подошел через 30 секунд с сумкой для оказания неотложной помощи, которую мы всегда носим с собой, — приводит слова Лиллиса Sky News.
Для узбекистанской делегации произошедший с Киличевым инцидент стал большим шоком. Оперативно оказанная помощь британскими врачами спасла Тулкину жизнь.
— Сначала он не приходил в сознание, но примерно через 20−30 секунд, после того как Хардж продолжил проводить сердечно-легочную реанимацию, он внезапно пришел в сознание вместе с нами, и это было здорово, — сказал Лиллис.
Тренера доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное. В штабе Узбекистана отказались от подробных комментариев ситуации, лишь заявив, что с Киличевым все в порядке и сейчас ему намного лучше.
Генеральный секретарь Федерации бокса Узбекистана Шохид Тиллабоев после победы опубликовал пост в Instagram* (социальная сеть запрещена на территории России), в котором отметил, что на фото не хватает тренера Киличева. «Он лучший наставник! Он настоящий герой», — написал чиновник.
Автор: Михаил Скрыль