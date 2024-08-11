Сифан Хассан — первая в истории с медалями ОИ на 1500 м, 5000 м, 10 000 м и в марафоне

Она стала первой спортсменкой в истории, которой удалось завоевать олимпийские медали на дистанциях 1500 м (бронза в Токио-2020), 5000 м (золото в Токио, бронза в Париже), 10 000 м (золото в Токио, бронза в Париже) и в марафоне (золото в Париже). Такое достижение не покорялось ни женщинам, ни мужчинам.