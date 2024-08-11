Хассан вырвала золото в марафоне, Трофимова — 14-я. Такая выносливость вообще возможна?
Представительница Нидерландов Сифан Хассан стала победительницей олимпийского марафона.
Представительница Нидерландов Сифан Хассан стала победительницей олимпийского марафона.
Олимпиада. Женщины. Марафон. Финал
Женским марафоном заканчивается программа легкой атлетики на Играх в Париже. Вслед за мужчинами и любителями на улицы Парижа вышли самые быстрые бегуньи на длинные дистанции. Главным фаворитом на старте считалась Тигст Ассефа из Эфиопии, самая быстрая на данный момент марафонка. В Берлине осенью 2023-го она пробежала 42,2 км за 2:11.53, сбросив с предыдущего достижения сразу 2 минуты. Но есть нюанс: Ассефа бежала вместе с мужчинами, а потому этот результат считается мировым рекордом в смешанной гонке.
Рекордсменка среди женщин и по совместительству действующая олимпийская чемпионка кенийка Перес Джепчирчир показала лучший результат в чисто женской гонке этой весной в Лондоне (2:16.16). И конечно, она тоже здесь, в Париже. А главной медийной звездой, безусловно, является Сифан Хассан. Легкоатлетка из Нидерландов уже выходила в Париже на дорожку и взяла две бронзы на 5000 м и 10 000 м. С дорожки на шоссе Хассан переходит поразительно легко. Она выиграла первый же свой марафон — в Лондоне в 2023-м, а затем в Чикаго показала второе самое быстрое время в истории вслед за Ассефой — 2:13.44.
Нашим болельщикам было интересно посмотреть на Сардану Трофимову. Спортсменка из Якутии, которая сейчас выступает за Киргизию, в сентябре прошлого года завоевала бронзу Азиатских игр, а в этом году на марафоне в Ганновере Трофимова финишировала четвертой со временем 2 часа 27 минут и 32 секунды. До олимпийского норматива не хватило 42 секунд, но многократная чемпионка России получила право поехать в Париж по правилу Universality Places, своего рода аналогу wild card.
До затяжного подъема в районе 30-го километра Сардана уверенно держалась в группе лидеров, в какой-то момент шла второй. Но крутейший подъем на второй половине и на женском марафоне стал решающим. Правда, в отличие от мужского забега, где Тамират Тола убежал за олимпийским золотом в одиночку, девушки держались группой из пяти человек, среди которых были Ассефа и Хассан. Они и разыграли между собой золото в безумной финишной рубке.
Сифан как будто продолжила бежать по стадиону, встала перед Ассафой и рванула к ленте. Суммарно за 10 дней Хассан пробежала в соревновательном (!) темпе 62,2 км и смогла на каждой дистанции завоевать медаль. Похоже, что она сверхчеловек.
Сардана Трофимова финишировала 14-й с национальным рекордом для Киргизии — 2:26.47. На трассе она на 4 секунды обошла чемпионку Токио Джепчирчир.
— Я очень довольна, получила удовольствие от этого бега, — сказала Трофимова после финиша. — Хотя хотелось бы, конечно, быть чуть повыше. Какая я?
— 14-я и с национальным рекордом!
— Правда? Тогда задача точно выполнена!
— Похоже, самой сложной задачей было попасть на эти Олимпийские игры. Чего у вас только ни было — и смена гражданства, и долгое выполнение норматива, а потом приглашение…
— Да! (Почти кричит.) Я бежала, а у меня по коже шли мурашки от того, какая тут поддержка, какая атмосфера в Олимпийской деревне. Мне даже не хочется уезжать.
Автор: Мария Маркова