Прыгуны в высоту Керр и Макивен объяснили, почему не захотели делить золото ОИ-2024

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Судьба золотой медали решалась в перепрыжке.

Спортсмены идентично преодолели планку до высоты 2,36 м, но 2,38 м оба взять не смогли. При равных показателях они имели право устроить перепрыжку или разделить золото по примеру Джанмарко Тамбери и Мутаз Эсса Баршима. В итоге победу одержал Хамиш Керр.

«На самом деле, мы немного поговорили, и он сказал мне: “Давай прыгнем!” Я сказал ему, что согласен. Он хотел перепрыжку, и я согласился. Я упустил золото, но благодарен за то, что получил. Эти соревнования останутся лучшими в моей карьере», — приводит слова Макивена RMC Sport.