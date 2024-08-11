На Олимпиаде в Париже установили уникальное достижение

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
39
27
24
2США
38
42
43
3Япония
19
12
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
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Гимнастика художественная
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Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Гиви Матчарашвили
Ахмед Тажудинов
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амирали Азарпира
Кайл Снайдер
Результаты
Современное пятиборье
Современное пятиборье. Женщины. Кросс - Финал
Микела Гуляш
Элоди Клувель
Сон Сынмин
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мураз Мчелидзе
Магомедхан Магомедов
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Финал
Кийока Котаро
Рахман Амузадхалили
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ислам Дудаев
Исмаил Мужукаев
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Себастьян Си Ривера
Тульга Тумур Очир
Результаты
Баскетбол
Женщины. Матч за 3-е место
Бельгия
Австралия
Результаты
Водное поло
Мужчины. Матч за 3-е место
США
Венгрия
Результаты
Гандбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Испания
Словения
Результаты
Легкая атлетика
Марафон. Женщины. Финал
Сифан Хассан
Тигст Ассефа
Хелен Обири
Результаты
Бокс
свыше 92 кг. Мужчины. Финал
Баходир Джалолов
Айюб Гадфа Дрисси
Результаты
Пляжный волейбол
Мужчины. Финал
Давид Оман / Йонатан Хельвиг
Нильс Элерс / Клеменс Виклер
Результаты
Бокс
до 75 кг. Женщины. Финал
Ли Цянь
Атейна Билон
Результаты
Бокс
до 57 кг. Мужчины. Финал
Абдумалик Халоков
Мунарбек Сейитбек
Результаты
Таэквондо
свыше 67 кг. Женщины. Финал
Альтея Лорен
Светлана Осипова
Результаты
Баскетбол
Мужчины. Финал
Франция
США
Результаты
Бокс
до 57 кг. Женщины. Финал
Линь Юйтин
Юлия Шеремета
Результаты
Брейк-данс
Мужчины. Финал
"Дэни Данн"
"Фил Уизард"
Результаты
Легкая атлетика
Эстафета 4х400 м. Женщины. Финал
США
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Расписание событий
Тяжелая атлетика. Женщины
12:30скороВесовая категория свыше 81 кг. Женщины. Финал (группа А)
Велоспорт - Трек. Женщины
13:45скороСпринт. Женщины. Гонка 1
Волейбол. Женщины. Финал
14:00скороСШАИталия
Велоспорт - Трек. Женщины
14:15скороСпринт. Женщины. Гонка 2
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
14:20скороЖенесис Росанжела Риско ВальдесТатьяна Рентерия Рентерия
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
14:30скороМилайми де ла Карид Марин ПортильАйпери Медет
Гандбол. Мужчины. Финал
14:30скороГерманияДания
Велоспорт - Трек. Мужчины
14:32скороКейрин. Мужчины. Финал
Велоспорт - Трек. Женщины
14:44скороСпринт. Женщины. Финал
Вольная борьба. Женщины. Финал
14:45скороКеннеди Алексис БлэйдсКагами Юка
Велоспорт - Трек. Женщины
14:56скороОмниум. Женщины. Финал
Водное поло. Мужчины. Финал
15:00скороСербияХорватия
Баскетбол. Женщины. Финал
16:30скороФранцияСША
13:19 (мск), источник: РБК

На Олимпиаде в Париже установили уникальное достижение

В концовке марафона Сифан Хассан обогнала рекордсменку мира и выиграла золото. Она стала первой бегуньей, выигравшей медали на трех длинных дистанциях на одних Играх, и первой женщиной, взявшей на них три золота за карьеру.

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Голландская легкоатлетка Сифан Хассан с олимпийским рекордом победила на Играх в Париже в марафоне (42,195 км). Она стала первой женщиной, выигравшей золото Олимпиады на трех длинных дистанциях — 5000 м, 10 000 м и в марафоне.

Хассан показала время 2 часа 22 минуты 55 секунд, в концовке она смогла опередить рекордсменку мира на этой дистанции эфиопку Тигст Ассефу. Бронзу взяла кенийка Хелен Обири.

Бывшая российская легкоатлетка Сардана Трофимова, с 2022 года выступающая за Киргизию, заняла 14-е место (отставание 3 минуты 52 секунды).

Хассан в подростковом возрасте переехала из Эфиопии в Нидерланды в качестве беженки.

На Олимпиаде в Токио она выиграла золото на дистанциях 5000 и 10 000 метров. В Париже Хассан также смогла взять медали в этих видах, но бронзовые.

Ранее только чешский бегун Эмиль Затопек смог выиграть медали на этих дистанциях на одной Олимпиаде — в 1952 году в Хельсинки он завоевал три золота.

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XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
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XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
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XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
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XI Летние Олимпийские игры в Берлине
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IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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