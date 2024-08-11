Уроженец Чечни принес бронзу Албании в вольной борьбе на Играх в Париже
Уроженец Чечни Ислам Дудаев принес бронзу Албании в вольной борьбе на Олимпиаде.
Уроженец Чечни Ислам Дудаев принес бронзу Албании в вольной борьбе на Олимпиаде.
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Албанский борец вольного стиля Ислам Дудаев завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже.
В схватке за третье место в весовой категории до 65 кг Дудаев победил представляющего Венгрию Исмаила Мусукаева со счетом 13:12. Еще одна бронза на счету пуэрториканца Себастьяна Риверы.
Оба борца ранее представляли Россию. Дудаев является уроженцем Чечни, на его счету золото прошедшего ранее чемпионата Европы. Чемпион мира и Европы Мусукаев — уроженец Кабардино-Балкарии.
Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.