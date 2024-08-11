Суперталант российской борьбы выиграл золото Олимпиады для экзотической страны. Не сразу ее угадаете даже по флагу
Садулаев еще не закончил, а уже воспитал ученика.
Садулаев еще не закончил, а уже воспитал ученика.
В идеальном мире сегодня великий российский борец Абдулрашид Садулаев должен был бороться за свое третье олимпийское золото. Но мир сейчас кривой, поэтому титул сильнейшего на планете в категории до 97 кг подтвердил… спарринг-партнер Садулаева, ученик его школы Ахмед Тажудинов, ныне представляющий Бахрейн.
Родился Ахмед в дагестанском селе Гергебиль. В борьбу будущий чемпион пошел по стопам братьев, его первым тренером стал Гусейн Гамзатов. Затем Тажудинов переехал в Махачкалу и начал работать под руководством Шамиля Омарова, воспитавшего как раз Садулаева. С Танком Тажудинов очень много работает и сегодня, периодически становясь его спаринг-партнером.
«Он мне дал очень многое — и как спортсмен, и как человек. Он двукратный олимпийский чемпион, мы с ним почти каждый день работаем в зале, я получил много опыта», — рассказывал Тажудинов.
Переехав в Махачкалу, молодой борец стал усиленно работать над собой, пошли победы и медали. В позапрошлом году Тажудинов перешел в категорию до 97 кг (где до недавнего времени солировал Садулаев), летом 2022-го Ахмед взял бронзу чемпионата России, успешно боролся на других турнирах. А затем начал представлять Бахрейн.
Под новым флагом Тажудинов прошлой осенью стал чемпионом мира, победив в том числе и Садулаева, который на тот турнир приехал с травмой.
В Париже-2024 Ахмеду поначалу пришлось непросто — трудовая стартовая победа над Амиром Азарпира (4:3). Уже тогда было понятно, что это самый сложный оппонент Тажудинова на Играх. Жребий слеп. А иранские вольники невероятно сильны. После чего были разгром Алишера Ергали и выход на клиента Садулаева, чемпиона Рио-2016 Кайла Снайдера. Тажудинов уложил и его, правда, не так уверенно, как на ЧМ. А в финале за пару минут дагестанец расправился с Гиви Мачарашвили — есть первое олимпийское золото в истории Бахрейна!