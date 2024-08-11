Суперталант российской борьбы выиграл золото Олимпиады для экзотической страны. Не сразу ее угадаете даже по флагу

В идеальном мире сегодня великий российский борец Абдулрашид Садулаев должен был бороться за свое третье олимпийское золото. Но мир сейчас кривой, поэтому титул сильнейшего на планете в категории до 97 кг подтвердил… спарринг-партнер Садулаева, ученик его школы Ахмед Тажудинов, ныне представляющий Бахрейн.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456242022&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Родился Ахмед в дагестанском селе Гергебиль. В борьбу будущий чемпион пошел по стопам братьев, его первым тренером стал Гусейн Гамзатов. Затем Тажудинов переехал в Махачкалу и начал работать под руководством Шамиля Омарова, воспитавшего как раз Садулаева. С Танком Тажудинов очень много работает и сегодня, периодически становясь его спаринг-партнером.

«Он мне дал очень многое — и как спортсмен, и как человек. Он двукратный олимпийский чемпион, мы с ним почти каждый день работаем в зале, я получил много опыта», — рассказывал Тажудинов.

Переехав в Махачкалу, молодой борец стал усиленно работать над собой, пошли победы и медали. В позапрошлом году Тажудинов перешел в категорию до 97 кг (где до недавнего времени солировал Садулаев), летом 2022-го Ахмед взял бронзу чемпионата России, успешно боролся на других турнирах. А затем начал представлять Бахрейн.

Под новым флагом Тажудинов прошлой осенью стал чемпионом мира, победив в том числе и Садулаева, который на тот турнир приехал с травмой.

Источник: Filip Stevanovic/Anadolu Agency via Getty Images