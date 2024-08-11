Губерниев: «Говорить об успешном или не успешном выступлении российских спортсменов на ОИ могут только идиоты» | Источник: Кадр из трансляции

"Хочу сказать, что несмотря на все косяки спортивная часть Олимпиады удалась. Люди соскучились. С точки зрения спорта высших достижений Олимпийские игры были прекрасны — полные трибуны, прекрасные результаты, праздник и радость спорта. Мир скажет спасибо Парижу за Олимпиаду, даже невзирая на косяки с церемонией открытия, проживанием спортсменов и Сеной.

А с точки зрения наших итогов — молодцы, что поехали и хоть что-нибудь выиграли. Несколько спортсменов были близки к медалям: Бладцева и гребцы остались в шаге от них. У кого-то получилось лучше, у кого-то хуже. Велосипедисты, например, рано выбыли из борьбы. Но я благодарен спортсменам, которые выступали. Они большие молодцы.

Ни о каком представлении страны речи здесь не идет, потому что нас было 15 человек в нейтральном статусе. Люди поехали, значит уже молодцы. Но их выступление не информативно. Выступили — молодцы. Поехали, сражались, боролись, медали выиграли теннисистки — браво. А говорить об успешном или не успешном выступлении могут только идиоты.

Нельзя оценить уровень спорта в России по выступлению 15 человек. Вот и все. Но если говорить про виды спорта, которые были близки к олимпийским медалям: гребля, батут и тот же теннис, то можно сказать, что в полном составе мы, безусловно, не уехали без золота. То же самое касается и плавания", — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.