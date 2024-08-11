Президент World Athletics подтвердил намерение побороться за пост главы МОК

В субботу в Париже прошла 142-я сессия МОК, на которой 70-летний Бах заявил, что не будет переизбираться на новый президентский срок. Он возглавляет МОК с 2013 года.
«Я всегда ясно давал понять, что если появится такая возможность, я серьезно подумаю об этом. Возможность появилась, и мне, очевидно, нужно подумать об этом. Конечно, я собираюсь ее рассмотреть. Я участвовал в олимпийском движении большую часть своей жизни. Это, а также другие личные аспекты, окажутся полезными для данной роли», — сказал Коу.
Коу возглавил World Athletics в 2015 году. В ноябре того года организация временно лишила членства Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на фоне допинг-скандала. World Athletics неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В августе 2023 года Коу во второй раз был переизбран на пост президента организации на безальтернативных выборах. Срок его полномочий составляет четыре года и будет последним для британца.