Президент World Athletics подтвердил намерение побороться за пост главы МОК | Источник: Спорт РИА Новости

В субботу в Париже прошла 142-я сессия МОК, на которой 70-летний Бах заявил, что не будет переизбираться на новый президентский срок. Он возглавляет МОК с 2013 года.

«Я всегда ясно давал понять, что если появится такая возможность, я серьезно подумаю об этом. Возможность появилась, и мне, очевидно, нужно подумать об этом. Конечно, я собираюсь ее рассмотреть. Я участвовал в олимпийском движении большую часть своей жизни. Это, а также другие личные аспекты, окажутся полезными для данной роли», — сказал Коу.