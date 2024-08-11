Определился победитель Олимпиады-2024: а на каком месте Казахстан в медальном зачете

Источник: Сали Сабиров

Противостояние завершилось со счетом в пользу 67:66 в пользу американцев.

Таким образом, США заработал 40-ое золото занял первую строчку общекомандного зачета. Также на счету американцев 44 серебряных и 42 бронзовых наград.

Второе место в этом списке у Китая, который набрал 40 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовых наград, а третья позиция у Японии (20 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых).