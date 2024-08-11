Определился победитель Олимпиады-2024: а на каком месте Казахстан в медальном зачете
На олимпийских играх в Париже стал известен победитель последнего соревнования, в котором сразились баскетбольные сборные Франции и США, передает Vesti.kz.
На олимпийских играх в Париже стал известен победитель последнего соревнования, в котором сразились баскетбольные сборные Франции и США, передает Vesti.kz.
Противостояние завершилось со счетом в пользу 67:66 в пользу американцев.
Таким образом, США заработал 40-ое золото занял первую строчку общекомандного зачета. Также на счету американцев 44 серебряных и 42 бронзовых наград.
Второе место в этом списке у Китая, который набрал 40 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовых наград, а третья позиция у Японии (20 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых).
Между тем, Казахстан, оказался на 43-ей строчке, завоевав одну золотую, три серебряные и три бронзовые. Золото выиграл дзюдоист Елдос Сметов. Серебро у гимнаста Наримана Курбанова, борца греко-римского стиля Демеу Жадраева и боксера Нурбека Оралбая. Бронзовых медалей удостоились дзюдоист Гусман Кыргызбаев, боксерша Назым Кызайбай, а также стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле, выступавшие в смешанных командных соревнованиях.