Четверо спортсменов российского происхождения были знаменосцами на закрытии Олимпиады-2024
Четверо спортсменов российского происхождения приняли участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже в качестве знаменосцев своих сборных.
Четверо спортсменов российского происхождения приняли участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже в качестве знаменосцев своих сборных.
Флаги своих стран несли борец Ислам Дудаев из команды Албании, выступающая за Кипр гимнастка Вера Туголукова, сербский борец Таймураз Салказанов и пловец из Швейцарии Роман Митюков.
Дудаев завоевал бронзовую медаль в соревнованиях борцов в вольном стиле. Туголукова стала первой участницей олимпийского турнира по художественной гимнастике из Кипра с 2012 года, заняв 16-е место в квалификации личного многоборья. Салказанов завершил соревнования без медали. Митюков взял бронзу на дистанции 200 метров на спине.