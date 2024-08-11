Четверо спортсменов российского происхождения были знаменосцами на закрытии Олимпиады-2024

Флаги своих стран несли борец Ислам Дудаев из команды Албании, выступающая за Кипр гимнастка Вера Туголукова, сербский борец Таймураз Салказанов и пловец из Швейцарии Роман Митюков.

Дудаев завоевал бронзовую медаль в соревнованиях борцов в вольном стиле. Туголукова стала первой участницей олимпийского турнира по художественной гимнастике из Кипра с 2012 года, заняв 16-е место в квалификации личного многоборья. Салказанов завершил соревнования без медали. Митюков взял бронзу на дистанции 200 метров на спине.