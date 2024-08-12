Федерация гимнастики США опубликовала заявление по апелляции Чайлз

Первоначально третье место по итогам вольных упражнений заняла румынка Ана-Мария Барбосу, однако позднее представители сборной США подали апелляцию на оценку Чайлз, которой в итоге была присуждена бронза. Румынская спортсменка опустилась на четвертое место. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел дело и в субботу удовлетворил апелляцию Национального олимпийского комитета Румынии и Румынской федерации гимнастики, постановив вернуть бронзовую медаль Барбосу. Основанием для решения CAS стало то, что сборная США не успела подать апелляцию в установленный срок, составляющий одну минуту после публикации результата.