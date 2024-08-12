Париж не стоил мессы: неутешительные итоги дискриминационной Олимпиады

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Россиянам вместо отбора устроили отсев

В декабре 2023 года МОК объявил, что готов допустить до парижской Олимпиады российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении массы условий. Главными из них стали отсутствие активной поддержки СВО на Украине и контрактных связей с армией и силовыми структурами. Уже на этом этапе из числа потенциальных участников Олимпийских игр выбыли многие ведущие российские спортсмены, представляющие ЦСКА, «Динамо» и Росгвардию, — хотя атлетов, входящих в армейские клубы, в других странах полным-полно и МОК к ним претензий никогда не предъявлял.

Затем вступили в силу иные механизмы недопуска лидеров российской сборной до Игр-2024. Многие международные федерации последовали рекомендации МОК и допустили россиян до соревнований с большим опозданием — когда шансов отобраться на Олимпиаду уже практически не было. Органы управления некоторых видов спорта выдвинули неприемлемые требования по подписанию деклараций с политическим содержанием либо просто отказали российским спортсменам в поездке на Игры в любом статусе. В итоге на этой стадии от выступления в Париже отсеялись российские представители многих медальных дисциплин — спортивной и художественной гимнастики, фехтования, легкой атлетики, водных видов спорта — не считая единственного пловца Евгения Сомова, живущего в США с российским паспортом.

Тем не менее в тот момент существовала вероятность, что несколько десятков россиян на Олимпиаде все же выступят — в частности, представители единоборств, где федерации одними из первых после февраля 2022 года допустили их до международных турниров. Однако под давлением недружественных стран, в первую очередь Украины, публиковавшей одну петицию за другой, МОК не допустил до Игр всех отобравшихся россиян в тхэквондо и большую часть лидеров в борьбе и дзюдо. После этого российские спортсмены в этих дисциплинах коллективно отказались от поездки в Париж сами.

В итоге до Игр добрались 15 российских атлетов. Помимо Сомова, ими стали Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Елена Веснина (все — теннис), Глеб Сырица, Тамара Дронова, Алена Иванченко (все — велошоссе), Анжела Бладцева (прыжки на батуте), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (гребля на байдарках и каноэ). Но унижение россиян продолжилось уже в Париже: МОК не допустил их до церемонии открытия Олимпиады, разрешив им присутствовать только в конечной точке маршрута парада атлетов.

Оскорбились даже в Ватикане

Впрочем, возможно, наши спортсменам повезло, что они эту церемонию открытия не видели. Великолепная идея провести мероприятие в городе, а парад атлетов на Сене была омрачена, во-первых, проливным дождем, к которому организаторы оказались не готовы, а во-вторых, буйным полетом фантазии постановщика действа Тома Жоли. Свободу самовыражения режиссер явно перепутал с беспардонным нарушением каких-либо границ приличия, ибо в художественной частью наряду с, безусловно, удачными номерами — такими, как исполнением «Гимна любви» Селин Дион, — присутствовали безвкусные пляски ряженых актеров.

А в одном из номеров постановщик опустился до откровенного глумления над священным для христиан всего мира сюжетом — «Тайной вечерей». Когда-то король Генрих IV, принимая католицизм, воскликнул «Париж стоит мессы», но эта пародия была настоящим возвращением в язычество. И не зря как многие общественные и политические деятели, так и большое количество церквей и религиозных организаций, включая Ватикан, назвали сцены из церемонии открытия оскорбительными. Несколько дней на совместных пресс-брифингах спикеры МОК и оргкомитета пытались оправдываться за показанное всему миру действо, но в итоге директор по коммуникациям Парижа 2024 Анн Дескам принесла извинения всем тем, кто был им оскорблен.

Грязная Сена и скандальный женский бокс

Еще одно «везение» для российских спортсменов — то, что никто из них не выступал ни в плавании на открытой воде, ни в триатлоне. Участникам Олимпиады в этих дисциплинах предстояло окунуться в Сену, непригодную для купания на протяжении последних ста лет. Но организаторы изначально продвигали идею проведения заплывов в главной реке Парижа как одно из главных наследий Игр. На очистку Сены потратили 1,4 миллиарда евро, но все испортил все тот же злосчастный ливень, смывший в реку в первые два дня Олимпиады все парижские нечистоты и превративший ее в непригодный для плавания водоем.

Триатлон, таким образом, до последнего рисковал превратиться в дуатлон, но организаторы, отменив предшествовавшие стартам тренировки, все-таки дали «зеленый свет» самим соревнованиям, заявив, что в этот день показатели по наличию в Сене кишечной палочки вошли в норму. Позднее состоялась и триатлонная эстафета, и состязания в плавании на открытой воде. После всех этих водно-грязевых процедур более десятка спортсменов заразились кишечной инфекцией, однако оргкомитет отказался признавать, что болезни были вызваны плаванием в реке с нечистотами, заявив, что этому нет никаких доказательств.

Тех спортсменов, кому посчастливилось не окунаться в Сену, поджидали другие неприятности. С первых же дней возникли претензии к работе столовой в Олимпийской деревне. Атлеты жаловались на непрожаренное мясо, отсутствие какого-либо разнообразия, нехватку определенных продуктов и, наконец, червей в рыбе. Оргкомитет делал хорошую мину при плохой игре, заявляя, что все замечания проживающих в деревне спортсменов оперативно учитываются, ежедневно туда завозятся 700 килограммов яиц, а в ответ на вопрос о червях в рыбе Дескам не слишком уместно отметила, что поставщик питания увеличил количество протеинов.

Жаловались атлеты и на странно работающий транспорт. Особенно непостижимый уму случай произошел с бегуньей из Ямайки Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс. Трехкратная олимпийская чемпионка приехала на полуфинал в беге на 100 метров не на командном автобусе, а на личном транспорте, и служба безопасности ее просто не пустила на стадион. Лишь через некоторое время проблему удалось решить, но спортсменка опоздала на разминку, и у нее возникли проблемы с подколенным сухожилием, из-за которых на старт она не вышла.

Наконец, главный скандал Олимпийских игр произошел в боксерском турнире среди женщин, куда допустили двух спортсменок, за год до него проваливших гендерный тест. По правилам Международной боксерской ассоциации (IBA), Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня не выступали бы в Париже, так как ранее у них выявили «мужской» уровень тестостерона. Однако ввиду отстранения руководимой россиянином Умаром Кремлевым организации боксерский турнир на Играх проводил сам МОК, а в его правилах достаточным доказательством пола спортсмена является его паспорт.

В итоге Иман Хелиф и Линь Юйтин завоевали олимпийское золото, а представителям МОК приходилось в ежедневном режиме отвечать на вопросы журналистов по поводу состязаний боксеров с боксершами. МОК парировал все претензии объяснениями, что анализы, взятые у спортсменок, были нелегитимными и произвольными, а настаивавшая на их справедливости IBA была названа организацией, лишенной авторитета и доверия. На второй неделе Олимпиады представители IBA провели в Париже пресс-конференцию, где изначально обещали ответить на все вопросы по поводу проваливших гендерные тесты спортсменок. Однако их результаты так и не были продемонстрированы.

Серебро теннисисток

Что касается спортивных итогов Олимпийских игр для россиян, то, как и предполагали скептики, они оказались весьма плачевными. Основные надежды те российские болельщики, что следили за Олимпиадой, возлагали на теннисистов, но уже через несколько дней почти все отечественные участники, вышедшие на грунтовые корты «Ролан Гаррос», в том числе пятая ракетка мира Даниил Медведев и обладательница золотой и серебряной олимпийских медалей Елена Веснина, завершили борьбу.

Но когда показалось, что ничего российским теннисистам в Париже не светит, одну победу за другой неожиданно стала одерживать самая молодая пара из участвовавших в женском турнире Олимпиады — 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Девушки уверенно выбивали из турнирной сетки одних многоопытных соперниц за другими, включая олимпийских чемпионок из Чехии Барбору Крейчикову и Катерину Синякову, благодаря чему дошли до финала. Но там не повезло: в матче против итальянок Сары Эррани и Жасмин Паолини не хватило пары-тройки мячей на решающем тай-брейке.

Впрочем, и олимпийское серебро стало для молодых россиянок значительным успехом.

«Мы как федерация не навязывали ничего, те, кто были готовы играть, сыграли, — отметил в разговоре с РИА Новости президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Если бы заявились все сильнейшие, то у нас бы играли восемь человек, и та же Шнайдер в состав бы не попала. Но из тех, кто заявился, состав сложился смешанный. С одной стороны, ветераны — как Веснина, с другой — молодые девочки, которые проявили себя замечательно. Оценил бы со знаком плюс выступление наших теннисистов. То, что в таком составе мы завоевали серебро, — это очень здорово. Ну и надо готовить резервы — с учетом ошибок и новых тенденций, которые есть в теннисе, систему подготовки надо улучшать. Чем мы, собственно, и занимаемся».

Три российских велогонщика, пловец Сомов и выступившая в гребле на байдарке и каноэ Ромасенко оказались на Играх в Париже статистами. А вот представительница нашей страны в прыжках на батуте Анжела Бладцева претендовала на золото. Но 19-летней спортсменке не удалось в финале показать всего, на что она теоретически была способна. Не самая высокая оценка оставила ее на пятом месте.

Крайне обидные «деревянные медали» выиграли в Париже российские гребцы. Впрочем, для них этот результат сродни чуду. Алексей Коровашков и Захар Петров объединились в двойку только за месяц до Олимпиады. Дело в недопуске до Игр Ивана Штыля, с которым Коровашков выигрывал серебро еще на Играх-2012 в Лондоне. С новым напарником по всем прогнозам титулованный спортсмен не мог претендовать на что-то серьезное — хотя бы из-за того, что оба гребли с одной стороны и им приходилось постоянно подруливать. В итоге российской двойке не хватило до медали 0,09 секунды.

Последним шансом на медаль было выступление Петрова в каноэ-одиночке. Буквально до самого финиша казалось, что спортсмену улыбнется удача, — большую часть дистанции в финале он шел вторым. Но на концовку сил все-таки не хватило: Петров также остался на четвертом месте.

В МОК грядет новая эра

Будет несправедливо говорить, что на парижской Олимпиаде не было никакого позитива. Наверняка запомнятся многие забавные персонажи с Игр, превратившиеся в мемы. Так, всех очаровал турок Юсуф Дикеч, выигравший серебро в стрельбе из пневматического пистолета в смешанных парах. В то время как его соперники пользовались специальными линзами и шумоподавляющими наушниками, Дикеч в расслабленной позе стрелял по мишеням в обычных очках, а вторую руку держал в кармане. А один из хорватских ватерполистов, также выигравших серебро, вдохновил своим грузным телосложением массу мужчин, щеголяющих по пляжам с «пивными» животами.

Были на Играх и настоящие герои. Так, сербский теннисист Новак Джокович в эпичном финале одолел едва ли не годящегося ему в сыновья испанца Карлоса Алькараса и с пятой попытки завоевал недостающее в его коллекции олимпийское золото. Феноменальный мировой рекорд в прыжках с шестом — 6 метров 25 сантиметров — установил швед Арман Дюплантис. Чуть ли не национальным героем Франции стал пловец Леон Маршан, взявший в ярчайшем стиле на Играх четыре золотые награды. Несколько впечатляющих матчей выдала «Дрим-тим» очередного поколения американских баскетболистов, а не менее яркая сборная Сербии оказала «звездно-полосатым» упорнейшее сопротивление и лишь в самой концовке пропустила их в финал. И этот список можно продолжать.

Но, увы, ничто не сможет подсластить горькую пилюлю тем десяткам российских и белорусских спортсменов, которых без какой-либо причины лишили возможности реализовать свою олимпийскую мечту. И, возможно, в том числе и осознание содеянной по отношению к ним несправедливости, неспособности выполнить главную задачу олимпийского движения — объединения в мирном соперничестве всех ведущих атлетов планеты — заставило президента МОК Томаса Баха в предпоследний день Игр объявить об уходе со своего поста. С середины 2025 года в МОК будет новый лидер. И время покажет, будет ли с его приходом вновь уместен лозунг олимпийского движения «Быстрее, выше, сильнее — вместе».