Ислам Махачев жестко раскритиковал Олимпийские игры в Париже

«А так эти дни наслаждался просмотром борьбы. Жаль, что и в такой мужественный вид спорта забралась эта грязная политика. Люди, отдавшие всю свою жизнь этому виду спорта и получив шанс бороться на Олимпийских играх, вынуждены остаться дома и смотреть Олимпиаду по телевизору. Двойные стандарты грязных стран лишают наших спортсменов того, чего они добивались всю жизнь», — написал Махачев.

Российские борцы завоевали 16 олимпийских лицензий для участия в Олимпийских играх, но МОК допустил до участия только 10 из них. Позднее Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) сообщила, что все они отказались от поездки на Олимпиаду.

Восемь уроженцев России сумели добраться в Париже до олимпийских медалей, выступая под флагами других сборных: Разамбек Жамалов (Узбекистан), Магомед Рамазанов (Болгария) и Ахмед Тажудинов (Бахрейн) стали олимпийскими чемпионами, а Ислам Дудаев, Чермен Валиев (оба — Албания), Даурен Куруглиев (Греция), Магомедхан Магомедов (Азербайджан) и Турпал-Али Бисултанов (Дания) завоевали бронзовые награды.

На Олимпийских играх в Токио российские борцы выиграли четыре золотые и четыре бронзовые медали.