Британский пловец сравнил медали Олимпиады-2024 в Париже и Игр-2012 в Лондоне: «Это позорище»
Британский пловец Брент Хэйден сравнил качество своей бронзовой медали, завоеванной на Олимпиаде-2012, с качеством бронзовой награды Игр-2024.
Британский пловец Брент Хэйден сравнил качество своей бронзовой медали, завоеванной на Олимпиаде-2012, с качеством бронзовой награды Игр-2024.
Ранее американский скейтер Найджа Хьюстон, занявший 3-е место на ОИ в Париже, раскритиковал качество своей медали. Он опубликовал фото выигранной за 10 дней до этого бронзы, на которой имеются значительные потертостяи и облезлости.
«Сравниваю бронзовую медаль Олимпийских игр-2024 в Париже, которую Найджа завоевал неделю назад, с моей 12-летней бронзовой медалью Лондона-2012. Такого происходить не должно. Это позорище и с этим необходимо разобраться», — написал Хэйден в соцсетях.