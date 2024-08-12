«То ли демон, то ли насекомое». Пушков — о церемонии закрытия ОИ

Пушков считает, что церемония закрытия Олимпиады-2024 сохранила скандальную стилистику церемонии открытия.

«Авторы церемонии закрытия ОИ-2024 в Париже обещали сошествие “Сына зари”. Оно и спустилось — то ли насекомое, то ли демон, скорее второе, но точно не человек. Смысловая стилистика скандального открытия была сохранена. Образ Люцифера не дает покоя организаторам Олимпиады», — написал Пушков.

Центральным элементом шоу-части церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже стал Золотой Путешественник, который спустился с небес, чтобы отправиться в путешествие во времени по истории Олимпиад. Персонаж вдохновлен отсылками к истории Франции, включая дух Бастилии. Некоторые зрители усмотрели в нем символику сатанизма и оккультизма.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 15 россиян в нейтральном статусе. На их счету одна серебряная медаль, которая была завоевана теннисистками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер в парном разряде.