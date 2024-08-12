Спортсмены из Молдовы завоевали четыре олимпийские медали на Играх в Париже

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Сборная Молдовы на Олимпийских игр в Париже была удостоена четырех медалей. Это первый случай в истории страны, когда отечественным спортсменам удалось завоевать такое количество наград.

Таким образом, Молдова впервые с момента участия в Олимпийских играх отдельной делегацией завоевала четыре медали, это вдвое больше, чем в 1996 и 2000 годах.

С четырьмя медалями, из которых одно серебро и три бронзы, Республика Молдова заняла 72-е место среди 206 стран-участниц парижской Олимпиады. Первое место в списке заняла делегация США, второе — Китая, третье — команда Японии.

В этом году впервые сборная Молдовы получила медаль в женском зачете. Ее в копилку национальной команды принесла Анастасия Никита, завоевавшая серебро в вольной борьбе.

Дзюдоисты Денис Виеру и Адиль Османов — также первые представители нашей страны, поднявшиеся на олимпийский пьедестал в этом виде спорта.

Каноист Сергей Тарновский на Играх в Париже выиграл вторую бронзовую медаль в карьере.

Очень близко к медали был тяжелоатлет Марин Робу, который занял 4-е вместо. По мнению Олимпийского комитета Молдовы, здесь имела место судебная ошибка.

"Надеемся, что после подачи апелляции справедливость в отношении Марина Робу восторжествует, — заявили в ОК.

Министерство образования выразило благодарность и признательность спортсменам, тренерам и техническому персоналу, представлявшим нашу страну на XXXIII Олимпийских играх.

Государство выплатит молдавским олимпийским медалистам в общей сложности 8,6 миллионов леев. За серебряную медаль Анастасия Никита получит 2,6 миллиона леев, дзюдоисты Денис Виеру и Адиль Османов, а также каноист Сергей Тарновский, завоевавшие две бронзовые медали, получат по 2 миллиона леев каждый.