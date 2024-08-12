Спортсмены из Молдовы завоевали четыре олимпийские медали на Играх в Париже
На Олимпиаде-2024 сборная Молдовы завоевала рекордное количество медалей.
На Олимпиаде-2024 сборная Молдовы завоевала рекордное количество медалей.
КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Сборная Молдовы на Олимпийских игр в Париже была удостоена четырех медалей. Это первый случай в истории страны, когда отечественным спортсменам удалось завоевать такое количество наград.
Таким образом, Молдова впервые с момента участия в Олимпийских играх отдельной делегацией завоевала четыре медали, это вдвое больше, чем в 1996 и 2000 годах.
С четырьмя медалями, из которых одно серебро и три бронзы, Республика Молдова заняла 72-е место среди 206 стран-участниц парижской Олимпиады. Первое место в списке заняла делегация США, второе — Китая, третье — команда Японии.
В этом году впервые сборная Молдовы получила медаль в женском зачете. Ее в копилку национальной команды принесла Анастасия Никита, завоевавшая серебро в вольной борьбе.
Дзюдоисты Денис Виеру и Адиль Османов — также первые представители нашей страны, поднявшиеся на олимпийский пьедестал в этом виде спорта.
Каноист Сергей Тарновский на Играх в Париже выиграл вторую бронзовую медаль в карьере.
Очень близко к медали был тяжелоатлет Марин Робу, который занял 4-е вместо. По мнению Олимпийского комитета Молдовы, здесь имела место судебная ошибка.
"Надеемся, что после подачи апелляции справедливость в отношении Марина Робу восторжествует, — заявили в ОК.
Министерство образования выразило благодарность и признательность спортсменам, тренерам и техническому персоналу, представлявшим нашу страну на XXXIII Олимпийских играх.
Государство выплатит молдавским олимпийским медалистам в общей сложности 8,6 миллионов леев. За серебряную медаль Анастасия Никита получит 2,6 миллиона леев, дзюдоисты Денис Виеру и Адиль Османов, а также каноист Сергей Тарновский, завоевавшие две бронзовые медали, получат по 2 миллиона леев каждый.
Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе, США.