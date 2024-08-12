Захар Петров: у нас было всего 15 дней на подготовку к Олимпиаде

22-летний спортсмен выступал вместе с Алексеем Коровашковым в соревнованиях каноэ-двоек, где они заняли четвертое место, уступив в борьбе за бронзу 0,09 секунды. Коровашков и Петров были вынуждены встать в пару за две недели до Олимпийских игр после того, как их партнеры Иван Штыль и Михаил Павлов не смогли получить от МОК нейтральный статус.

«У нас было только 15 дней на подготовку к Олимпийским играм в этом экипаже. Это очень маленький срок, другие экипажи готовятся годами. И мы показали очень хороший результат. В полуфинальном заезде мы показали лучшее время, потому что не было правого ветра, а мы гребем слева. Собрались с силами и грамотно прошли дистанцию. Если бы никого из наших ребят не снял МОК, Штыль и Коровашков — неплохая двойка, они точно претендовали бы на золотые медали Олимпиады в Париже», — сказал Петров.

На следующий день после соревнований каноэ-двоек Петров пробился в финал соревнований каноэ-одиночек, где также занял четвертое место, упустив олимпийскую медаль на последних метрах дистанции.

«Что касается моего четвертого места, в финале мне вновь помешал правый ветер. Я сам даже не ожидал, что пройду так хорошо дистанцию. Другие гребцы, которые гребут справа, были даже в двух секундах от меня. Четвертое место с правым ветром и греблей слева — достойный результат для меня. Будем готовиться к Олимпиаде‑2028, стремиться туда попасть», — отметил спортсмен.