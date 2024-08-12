10 главных скандалов Олимпиады в Париже

Олимпийские игры — 2024 в Париже, главные скандалы, вода в Сене, церемония открытия, Хелиф, бронза в гимнастике | Источник: Getty Images

На Олимпийских играх в Париже было всё: и драматичные поражения, и крутые истории преодоления, и сенсации, и милые моменты, и трагичные ситуации. Не обошлось на ОИ-2024 и без скандалов.

Мы собрали 10 самых неоднозначных историй, которые вызвали наибольший общественный резонанс во время Игр.

Участие россиян и белорусов

Эта история началась ещё в феврале 2022 года и остаётся актуальной по сей день. На Игры в Париже спортсменов из России и Беларуси допускали только в нейтральном статусе по определённым критериям.

Многих атлетов такие условия не устроили, поэтому на Олимпиаду они ехать отказались. В итоге до Парижа из россиян добрались лишь 15 человек, но и они попали в сложную ситуацию. Нейтралов задевали и в России, называя их предателями, и на Играх, лишая их некоторых прав.

Но, несмотря на это, наши спортсмены сумели увезти с Игр медаль: Мирра Андреева и Диана Шнайдер взяли серебро в парном разряде в теннисе.

Запрет хиджабов француженкам

Перед стартом Игр поводом для обсуждений стал запрет француженкам на ношение хиджабов на Олимпиаде. Связано это с решением властей Франции создать максимально светское общество. Этим оказались недовольны многие мусульманки в сборной Франции. Для них пришлось искать альтернативы хиджабам, например, закрытые кепки.

К счастью, этот запрет не распространялся на участниц других сборных.

Церемония открытия

В религиозный скандал организаторы Игр попали и из-за церемонии открытия. Верующих оскорбила пародия на картину «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи с участием драг-артистов. Вопросы также возникли и из-за обнажённого мужчины, который предстал в карикатурном образе Диониса.

Возмущались на церемонии открытия и другой историей — организаторы назвали Южную Корею КНДР. С учётом напряжённых отношений между странами, эта ошибка была довольно неприятной для южнокорейцев.

Плохие условия в Олимпийской деревне

На условия в Олимпийской деревне жаловались многие спортсмены. Из-за стремления организаторов Игр сделать питание более правильным и вегетарианским, что привело к отсутствию белка животного происхождения ещё до старта соревнований.

Проблемы с недостатком мяса и яиц решили довольно быстро, но на питание спортсмены продолжали жаловаться.

Возмущение у атлетов вызывала и духота в номерах. Из-за попытки снизить углеродный след организаторы отказались от кондиционеров в комнатах. Олимпийский чемпион по плаванию Томас Чеккон из-за духоты даже спал на улице под лавочкой — там ему было комфортнее, чем в комнате.

Забастовки работников

Своё возмущение условиями содержания высказывали не только спортсмены, но и работники Игр. Строители были недовольны низкой оплатой труда для столь опасного занятия. Неравные зарплаты не устраивали и артистов церемонии Открытия. Возмущены условиями труда были и водители общественного транспорта, и машинисты поездов.

В итоге все периодически устраивали забастовки или рассказывали о своей тяжёлой и несправедливой работе СМИ.

На старте Игр многих удивила новость, что сборную Аргентины по футболу обокрали во время тренировки перед матчем с Марокко. 25 июля тренер команды Хавьер Маскерано сообщил, что у его спортсменов украли личные вещи, в том числе дорогостоящие часы. Федерация футбола Аргентины подала заявление в полицию. Дело расследуется.

В футболе страсти не утихали и после этого. В матче группового этапа с Марокко Аргентина сравняла счёт на последней добавленной минуте (2:2). В этот же момент толпа болельщиков выбежала на поле, из-за чего футболистов пришлось увести в подтрибунное помещение.

Почти два часа спортсмены ждали, когда их матч будет официально закончен. В итоге выяснилось, что решающий гол Аргентины был забит из офсайда, который система не смогла зафиксировать сразу из-за выбежавшей толпы. Мяч аргентинцев пришлось отменить, а игру — возобновить. Спустя три минуты сборная Марокко одержала победу — 2:1.

Сложности были и у других спортсменов. Триатлонисты перед своими заплывами не смогли потренироваться, так как пробные заплывы отменяли из-за качества воды в Сене. В дни тренировок в реке отмечалось повышение числа колоний кишечной палочки.

Спортсменам пришлось плыть «с чистого листа», при этом переживая за своё здоровье. По данным некоторых СМИ, некоторые в итоге подхватили болезни после таких заплывов в грязной Сене. Хотя оргкомитет Игр всё опроверг.

Золотые медали в боксе в категориях до 57 и до 66 кг в Париже завоевали боксёрши, провалившие гендерный тест на ЧМ-2023. Многие соперницы китаянки Линь Юйтин и алжирки Иман Хелиф сомневались в половой принадлежности спортсменок из-за наличия Y-хромосом. Также эти атлетки отмечали, что их ещё «никогда не били так сильно».

МОК же заявил, что Хелиф и Юйтин — девушки, у которых нарушена выработка тестостерона.

Самым громким скандалом, пожалуй, стала история с бронзой в вольных упражнениях в спортивной гимнастике. Судьи присудили третье место румынке Ане Барбосу. Пока спортсменка праздновала медаль, награду отняли и отдали Джордан Чайлз. Так вышло потому, что американцы подали протест на оценку и баллы спортсменке подняли.