Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
40
44
42
2Китай
40
27
24
3Япония
20
12
13
Бадминтон
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США
Результаты
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Мужчины. Финал
Сербия
Хорватия
Результаты
Велоспорт - Трек
Омниум. Женщины. Финал
Дженифер Валенте
Дарья Пикулик
Элли Уолластон
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Финал
Кеннеди Алексис Блэйдс
Кагами Юка
Результаты
Велоспорт - Трек
Спринт. Женщины. Финал
Эллесса Эндрюс
Леа Софи Фридрих
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Мужчины. Финал
Харри Лаврейсен
Мэттью Ричардсон
Мэттью Глэтцер
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Милайми де ла Карид Марин Портиль
Айпери Медет
Результаты
Гандбол
Мужчины. Финал
Германия
Дания
Результаты
Вольная борьба
до 76 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Женесис Росанжела Риско Вальдес
Татьяна Рентерия Рентерия
Результаты
Волейбол
Женщины. Финал
США
Италия
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Гиви Матчарашвили
Ахмед Тажудинов
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амирали Азарпира
Кайл Снайдер
Результаты
Современное пятиборье
Современное пятиборье. Женщины. Кросс - Финал
Микела Гуляш
Элоди Клувель
Сон Сынмин
Результаты
Вольная борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мураз Мчелидзе
Магомедхан Магомедов
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Финал
Кийока Котаро
Рахман Амузадхалили
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ислам Дудаев
Исмаил Мужукаев
Результаты
Вольная борьба
до 65 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Себастьян Си Ривера
Тульга Тумур Очир
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория свыше 81 кг. Женщины. Финал (группа А)
Ли Венвень
Пак Че Хон
Эмили Кэмпбелл
Результаты
Баскетбол
Женщины. Матч за 3-е место
Бельгия
Австралия
Результаты
Водное поло
Мужчины. Матч за 3-е место
США
Венгрия
Результаты
17:55 (мск), источник: Чемпионат.com

10 главных скандалов Олимпиады в Париже

Некоторые споры не решены до сих пор!

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Олимпийские игры — 2024 в Париже, главные скандалы, вода в Сене, церемония открытия, Хелиф, бронза в гимнастике | Источник: Getty Images

На Олимпийских играх в Париже было всё: и драматичные поражения, и крутые истории преодоления, и сенсации, и милые моменты, и трагичные ситуации. Не обошлось на ОИ-2024 и без скандалов.

Мы собрали 10 самых неоднозначных историй, которые вызвали наибольший общественный резонанс во время Игр.

Участие россиян и белорусов

Эта история началась ещё в феврале 2022 года и остаётся актуальной по сей день. На Игры в Париже спортсменов из России и Беларуси допускали только в нейтральном статусе по определённым критериям.

Многих атлетов такие условия не устроили, поэтому на Олимпиаду они ехать отказались. В итоге до Парижа из россиян добрались лишь 15 человек, но и они попали в сложную ситуацию. Нейтралов задевали и в России, называя их предателями, и на Играх, лишая их некоторых прав.

Но, несмотря на это, наши спортсмены сумели увезти с Игр медаль: Мирра Андреева и Диана Шнайдер взяли серебро в парном разряде в теннисе.

Запрет хиджабов француженкам

Перед стартом Игр поводом для обсуждений стал запрет француженкам на ношение хиджабов на Олимпиаде. Связано это с решением властей Франции создать максимально светское общество. Этим оказались недовольны многие мусульманки в сборной Франции. Для них пришлось искать альтернативы хиджабам, например, закрытые кепки.

К счастью, этот запрет не распространялся на участниц других сборных.

Церемония открытия

В религиозный скандал организаторы Игр попали и из-за церемонии открытия. Верующих оскорбила пародия на картину «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи с участием драг-артистов. Вопросы также возникли и из-за обнажённого мужчины, который предстал в карикатурном образе Диониса.

Возмущались на церемонии открытия и другой историей — организаторы назвали Южную Корею КНДР. С учётом напряжённых отношений между странами, эта ошибка была довольно неприятной для южнокорейцев.

Плохие условия в Олимпийской деревне

На условия в Олимпийской деревне жаловались многие спортсмены. Из-за стремления организаторов Игр сделать питание более правильным и вегетарианским, что привело к отсутствию белка животного происхождения ещё до старта соревнований.

Проблемы с недостатком мяса и яиц решили довольно быстро, но на питание спортсмены продолжали жаловаться.

Возмущение у атлетов вызывала и духота в номерах. Из-за попытки снизить углеродный след организаторы отказались от кондиционеров в комнатах. Олимпийский чемпион по плаванию Томас Чеккон из-за духоты даже спал на улице под лавочкой — там ему было комфортнее, чем в комнате.

Забастовки работников

Своё возмущение условиями содержания высказывали не только спортсмены, но и работники Игр. Строители были недовольны низкой оплатой труда для столь опасного занятия. Неравные зарплаты не устраивали и артистов церемонии Открытия. Возмущены условиями труда были и водители общественного транспорта, и машинисты поездов.

В итоге все периодически устраивали забастовки или рассказывали о своей тяжёлой и несправедливой работе СМИ.

Проблемы с безопасностью

На старте Игр многих удивила новость, что сборную Аргентины по футболу обокрали во время тренировки перед матчем с Марокко. 25 июля тренер команды Хавьер Маскерано сообщил, что у его спортсменов украли личные вещи, в том числе дорогостоящие часы. Федерация футбола Аргентины подала заявление в полицию. Дело расследуется.

Скандал в матче Аргентины и Марокко

В футболе страсти не утихали и после этого. В матче группового этапа с Марокко Аргентина сравняла счёт на последней добавленной минуте (2:2). В этот же момент толпа болельщиков выбежала на поле, из-за чего футболистов пришлось увести в подтрибунное помещение.

Почти два часа спортсмены ждали, когда их матч будет официально закончен. В итоге выяснилось, что решающий гол Аргентины был забит из офсайда, который система не смогла зафиксировать сразу из-за выбежавшей толпы. Мяч аргентинцев пришлось отменить, а игру — возобновить. Спустя три минуты сборная Марокко одержала победу — 2:1.

Загрязнение Сены

Сложности были и у других спортсменов. Триатлонисты перед своими заплывами не смогли потренироваться, так как пробные заплывы отменяли из-за качества воды в Сене. В дни тренировок в реке отмечалось повышение числа колоний кишечной палочки.

Спортсменам пришлось плыть «с чистого листа», при этом переживая за своё здоровье. По данным некоторых СМИ, некоторые в итоге подхватили болезни после таких заплывов в грязной Сене. Хотя оргкомитет Игр всё опроверг.

Боксёрши, провалившие гендерный тест

Золотые медали в боксе в категориях до 57 и до 66 кг в Париже завоевали боксёрши, провалившие гендерный тест на ЧМ-2023. Многие соперницы китаянки Линь Юйтин и алжирки Иман Хелиф сомневались в половой принадлежности спортсменок из-за наличия Y-хромосом. Также эти атлетки отмечали, что их ещё «никогда не били так сильно».

МОК же заявил, что Хелиф и Юйтин — девушки, у которых нарушена выработка тестостерона.

Бронза в гимнастике

Самым громким скандалом, пожалуй, стала история с бронзой в вольных упражнениях в спортивной гимнастике. Судьи присудили третье место румынке Ане Барбосу. Пока спортсменка праздновала медаль, награду отняли и отдали Джордан Чайлз. Так вышло потому, что американцы подали протест на оценку и баллы спортсменке подняли.

Румынская федерация подала заявление в CAS, который заверил, что медаль Барбосу должны вернуть, ведь апелляция была подана на четыре секунды позже регламента. Вот только американцы с этим не согласны: они уже подали свой иск в Спортивный арбитражный суд.

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