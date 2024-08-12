Польские спортсмены пожаловались на нехватку специалистов на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Париже польские спортсмены завоевали 10 медалей, включая одну золотую, заняв 42 место в медальном зачете. Для Польши это худший результат за последние десятилетия.

«Мы выясним каждый случай пренебрежения, о котором сообщили спортсмены. Было слишком много сигналов относительно отсутствия тренеров, физиотерапевтов или нехватки оборудования. Мы начнем с определения, кто и в каком качестве участвовал в Олимпийских играх за государственные средства», — написал министр.

Глава министерства просит «предоставить поименный список всех сотрудничающих лиц, аккредитованных на указанных соревнованиях, с разбивкой по категориям предоставленной аккредитации».

Нитрас также запросил «список имен президентов и членов правления польских спортивных ассоциаций, присутствовавших в Париже, а также информацию о том, кто получил олимпийскую аккредитацию, а кто был по приглашению Польского олимпийского комитета, Международного олимпийского комитета или Международной спортивной федерации».

Министр также ожидает, что ему будут предоставлены даты пребывания в Париже отдельных лиц, даты въезда и выезда из Олимпийской деревни, адреса проживания в Париже.