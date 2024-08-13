Легендарный казахстанский боксер объяснил успех Узбекистана на Олимпиаде-2024
Чемпион олимпийских игр 2000 года и бронзовый призер Олимпиады-1996 года казахстанский боксер Ермахан Ибраимов объяснил успех Узбекистана в Париже, сообщают Vesti.kz.
Чемпион олимпийских игр 2000 года и бронзовый призер Олимпиады-1996 года казахстанский боксер Ермахан Ибраимов объяснил успех Узбекистана в Париже, сообщают Vesti.kz.
«Казахстан нельзя сравнивать с Узбекистаном только по одному циклу. Необходимо также посмотреть на достижения, достигнутые за многие годы. В Казахстане активно меняется преемственность последователей и появляются новые имена. Это сезон, когда наши будущие чемпионы набираются опыта и отборов. Уверен, нас ждет много побед в Лос-Анджелесе. Сейчас Узбекистан находится на пике олимпийского предела. Все известные спортсмены во второй раз выходят на арену в разных видах спорта. У нас тоже были подобные периоды. Мы должны радоваться достижениям наших соседей, успешному использованию возможностей в развитии спорта. Мир не развивается в одном направлении — это устоявшийся закон», — написал Ибраимов.
Напомним, на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Узбекистана завоевала пять золотых наград в мужской сетке боксерского турнира, выиграв медальный зачет в этом виде спорта.
Сборная Казахстана благодаря Нурбеку Оралбаю (до 80 кг) завоевала серебро.
Всего Узбекистан завоевал восемь золотых наград в Париже. Также на счету этой команды одна серебряная и три бронзовые медали.
Для сравнения, в копилке Казахстана семь медалей (1−3−3) и 31-е место в медальном зачете Игр в Париже. Золото и бронзу выиграли дзюдоисты Елдос Сметов и Гусман Кыргызбаев соответственно, серебро у боксера Нурбека Оралбая, гимнаста Наримана Курбанова и борца греко-римского стиля Демеу Жадраева, бронза у боксерши Назым Кызайбай и пулевиков в миксте — Александры Ле и Ислама Сатпаева.