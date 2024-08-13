Легендарный казахстанский боксер объяснил успех Узбекистана на Олимпиаде-2024

«Казахстан нельзя сравнивать с Узбекистаном только по одному циклу. Необходимо также посмотреть на достижения, достигнутые за многие годы. В Казахстане активно меняется преемственность последователей и появляются новые имена. Это сезон, когда наши будущие чемпионы набираются опыта и отборов. Уверен, нас ждет много побед в Лос-Анджелесе. Сейчас Узбекистан находится на пике олимпийского предела. Все известные спортсмены во второй раз выходят на арену в разных видах спорта. У нас тоже были подобные периоды. Мы должны радоваться достижениям наших соседей, успешному использованию возможностей в развитии спорта. Мир не развивается в одном направлении — это устоявшийся закон», — написал Ибраимов.