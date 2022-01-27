Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

0д0ч0м

до открытия Олимпиады

Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороШвецияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороАвстралияСША
Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороНорвегияЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 1
15:05скороКитайШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороАвстралияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороШвецияЧехия
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороСШАИталия
Керлинг. Микст. Сессия 2
3.02скороВеликобританияКанада
Хоккей. Женщины. Группа A
3.02скороКанадаШвейцария
Хоккей. Женщины. Группа B
3.02скороЧехияКитай
Керлинг. Микст. Сессия 3
3.02скороИталияШвейцария
Керлинг. Микст. Сессия 3
3.02скороСШАНорвегия
Хоккей. Женщины. Группа B
3.02скороШвецияЯпония
Фристайл. Женщины
3.02скороМогул. Женщины. Квалификация 1
Фристайл. Мужчины
3.02скороМогул. Мужчины. Квалификация 1
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороНорвегияКанада
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороШвейцарияВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороКитайШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 4
3.02скороЧехияАвстралия
Хоккей. Женщины. Группа A
3.02скороФинляндияСША
27 января, источник: Газета.Ру

В сборной России по биатлону зафиксировали случай заражения коронавирусом

Положительный тест на коронавирус оказался у руководителя сервис-группы Союза биатлонистов России (СБР) Александра Печерского, передает пресс-служба организации.

Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
4 человека из сборной России по биатлону не прилетели в Пекин из-за отсутствия QR-кода

Также сообщается, что Печерский не сможет помочь национальной команде на Олимпийских играх в Пекине. В ближайшее время в столицу Китая отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады. Тесты остальных членов сборной отрицательные.

Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

 «Был записан к психиатру». Мужчина упал с 18-го этажа на девочку
Бросившая в зоопарке Ташкента дочь к медведю женщина была в депрессии из-за мужа
Главные темы
В керлинге у нас могут быть две медали. Турнир стартует сегодня
Статистики предсказали, сколько наград завоюет Россия на ОИ
Белые победы: как Россия выступала на зимних Олимпийских играх
«Мы не астматики, мы — чистые». Кто едет спасать наш биатлон
Мужская сборная России по хоккею не хочет лететь одним рейсом с остальными олимпийцами
Самые сексуальные девушки Олимпиады: горячие фото фигуристок, биатлонисток и чумовых фристайлисток!
Уральская молния Лидия Скобликова. Как девушка из советской рабочей семьи выиграла 6 золотых медалей Олимпиады
В Пекине стартовала эстафета Олимпийского огня
Губерниев считает Уайлда достойным быть знаменосцем сборной России на Олимпиаде
Третьяк провел встречу со сборной России перед вылетом команды в Пекин
На Олимпийские игры в Пекин прибыли 235 представителей сборной России
На Олимпиаде боятся хакерских атак. Американцам и британцам дали совет — не брать с собой личные телефоны
Лукашенко направил напутствие белорусским спортсменам перед Олимпиадой
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Олимпиада открывается только 4 февраля, но в Снежном парке Гэньтин уже вовсю идут тренировки могулистов
15-летняя россиянка в последний момент попала на Олимпиаду. Ее не хотели пускать в Пекин из-за турниров в США
Елена Вяльбе: Это не Олимпиада, это Corona Games
AP считает, что Клебо завоюет 4 золота и станет самым успешным спортсменом на Играх-2022
Все фигуристы сборной России сдали отрицательные тесты на COVID-19 в Пекине
Нельзя разговаривать в лифте, кровати не из картона, повсюду роботы. Как живут спортсмены в олимпийском Пекине
Губерниев: Всей стране надо сплотиться вокруг олимпийской сборной. Без медалей мы не уедем
«Все друг от друга шарахаются». Кристина Резцова — об атмосфере в Олимпийской деревне
Одноклассники запустят ленту олимпийских новостей к старту Игр-2022 в Пекине
Опрос
Как сборная России выступит на Олимпиаде в Пекине?
Расписание выступлений белорусских спортсменов на XXIV зимних Олимпийских играх
Хореограф Тутберидзе и гендир ФФККР не прилетели в Пекин с командой
Россия — чемпион по переходам спортсменов в другие страны. Кто перед Олимпиадой в Пекине менял гражданство?
Александр Большунов опубликовал видео прибытия на Олимпиаду
Василий Уткин: «Вик Уайлд в качестве знаменосца на Олимпиаде — прекрасный вариант. Когда кто-то делает выбор и осознанно хочет быть за нас — это высоко»
Глава IIHF назвал препятствие для лидерства российских хоккеистов на ОИ
Чен выступит в короткой программе командного турнира на Олимпиаде-2022, в произвольной его заменит Чжоу («Матч ТВ»)
Степанова потратила призовые за победу в гонке на бизнес-класс до Пекина
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
14Самые сексуальные девушки Олимпиады
13Олимпийские объекты Пекина-2022
20Зрелое женское: топ-10 эффектных фигуристок Олимпиады в Пекине
2Лучшие кадры Олимпиады в Пекине
20Интервью на удочку, улыбки под маской и строгая охрана: первые российские спортсмены отправились на Олимпиаду
14Москвина в великолепной форме: Поздняков и Задорина открыли центр экипировки для Олимпиады в Пекине
24Главные зарубежные красавицы Олимпийских игр в Пекине
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
Мартен Фуркад опробовал олимпийскую трассу в Пекине и назвал её недостатки
Олимпиада-2022: когда и где смотреть трансляции соревнований — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Пресс-атташе СБР: У Васнецовой температура скачет, есть симптомы. Сказать, что она очень расстроена, — ничего не сказать
В сборной России по биатлону на Олимпиаде не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Китайская грамотность. Как олимпийский Пекин разрушает стереотипы
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
Призер Игр-2018 скелетонист Трегубов пропустит ОИ-2022 из-за коронавируса
Российский биатлон в большом порядке. Откуда взялось чудесное преображение?
Зрелое женское: топ-10 эффектных фигуристок Олимпиады в Пекине
В Пекине ввели локдаун из-за Олимпиады, идет массовое тестирование
Белорусские биатлонисты высоко оценили олимпийскую трассу
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь