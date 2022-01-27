Зимние игры в Пекине

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Керлинг. Микст. Сессия 2
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Хоккей. Женщины. Группа B
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Фристайл. Женщины
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Фристайл. Мужчины
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27 января, источник: Чемпионат.com

В сборной России по биатлону беда. Двух спортсменок и старшего тренера не пустили в Пекин

Половина команды остались в аэропорту в Москве. А у руководителя сервис-бригады — ковид, он пропустит Олимпиаду.

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Источник: РИА "Новости"
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Две спортсменки и старший тренер женской сборной России по биатлону не попали на борт олимпийского самолёта в Москве, на котором должны были вылететь на Олимпиаду-2022 в Пекин. Ирину Казакевич, Валерию Васнецову, Михаила Шашилова, а также физиотерапевта Романа Никитина не пустили в самолёт.

У руководителя сервис-бригады Александра Печёрского — ковид. Он пропустит Олимпиаду.

Две спортсменки и старший тренер под вопросом

Сборная России по биатлону в полном составе должна была вылететь в Пекин из Москвы вечером 26 января. Всё прошло про графику, но пять человек остались в столице. Спортсмены Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, старший тренер Михаил Шашилов, физиотерапевт Роман Никитин и шеф сервис-бригады Александр Печёрский.

По информации пресс-службы СБР, спортсменок, тренера и физиотерапевта не пустили в Пекин из-за документальных формальностей. Им нужно оформить дополнительное подтверждение о перенесённом ранее ковиде.

«Матч ТВ» уточняет, что у Ирины Казакевич оказался красный QR-код в официальном приложении My2022, где персонифицирована информация по каждому, кто получил аккредитацию в Пекин — спортсмены, тренеры, персонал. Для въезда в Пекин этот код должен быть зелёным. У Васнецовой, Шашилова и Никитина этого кода не оказалось, то есть они не ввели все необходимые данные. Пока ещё есть время, чтобы решить все документальные вопросы и отправить задержавшихся в Пекин.

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Минус главный сервисмен

А вот руководитель сервис-бригады Александр Печёрский помочь команде на Олимпиаде уже не сможет. Перед вылетом он сдал положительный тест на ковид. Это потеря, поскольку именно Печёрский летал в Пекин в составе делегации ОКР, тестировал структуры лыж и изучал снег и погодные условия. Вместо него уже вызван Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке.

На этапах Кубка мира в нынешнем сезоне лыжи у нашей сборной работали великолепно. И Печёрский был далеко не на всех этапах. Но в Пекине — совершенно другие условия и другая трасса.

А если худший вариант?

В нынешней ситуации, когда лишний день в Москве (да хоть в Европе, как показывает пример норвежцев-лыжников) даже при соблюдении абсолютно всех мер предосторожности может привести к положительному тесту, нужно рассматривать все варианты. Сборные России по фигурному катанию, а также по бобслею и скелетону уже понесли потери.

Худший — если ни Шашилов, ни спортсменки в Пекин в итоге не полетят. И это будет огромная беда для команды. В этом случае с чемпионата Европы будут вызваны Евгения Буртасова, которая только что выиграла в Арбере индивидуальную гонку, и кто-то ещё. В резервном списке — Анастасия Шевченко, но она и на немецких этапах Кубка мира бегала с повреждением ноги.

В общем, лучше, чтобы все вопросы с теми, у кого всего лишь проблемы с заполнением всех форм и документов, решились как можно быстрее. Хватит уже потрясений.

Михаил Чесалин

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XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
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