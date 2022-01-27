Белорусские биатлонисты прибыли в олимпийский Пекин

Первой из белорусских спортсменов в международный аэропорт Шоуду прилетела мужская команда биатлонистов, в составе которой Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский и Роман Елетнов. После всех необходимых процедур команда начнет подготовку к главным стартам четырехлетия в Национальном биатлонном центре в Чжанцзянкоу. Первые медали Игр будут разыграны 5 февраля в смешанной эстафете. Среди прибывших в китайскую столицу шеф белорусской миссии Александр Гагиев, а также медицинская группа.

Завтра ожидается прибытие в Пекин олимпийской команды Беларуси по конькобежному спорту. Всего в составе белорусской спортивной делегации 29 атлетов, которые будут сражаться за олимпийские награды в шести видах спорта: биатлон, горные лыжи, конькобежный спорт, лыжные гонки, фристайл и фигурное катание.

Спортсмены Беларуси в восьмой раз выступят на зимних Олимпийских играх. На предыдущей зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане белорусы завевали 3 награды (два золота и серебро), заняв 15-е место в медальном зачете, а всего в активе сборной Беларуси на семи зимних Играх 18 медалей — 8 золотых и по 5 серебряных и бронзовых. Лучшим результатом является 8-е место в медальном зачете Сочи-2014, когда в копилке белорусской сборной было 6 наград — 5 золотых и 1 бронзовая.