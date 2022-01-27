Казахстан на Олимпиаде-2022: Призрачные шансы конькобежцев

Главный тренер сборной Дмитрий Бабенко отлично выстроил тренировочный процесс после своего прихода в команду. Ему удалось мобилизовать силы, раскрыть потенциал и вывести подопечных на по-настоящему хороший уровень.

Если говорить в общем, то конькобежный спорт в Казахстане переживает благоприятный период. Об этом говорят результаты. Причем проявляют себя не только спортсмены из национальной сборной, но и резерв. Молодые конькобежцы провели один из лучших Кубков мира в истории.

Им удалось отметиться многими наградами. Центральной фигурой стала Алина Дауранова. Она смогла не только брать подиумы, но и выиграть общий зачет КМ. Так, по итогам розыгрыша она стала первой на дистанции 1500 метров. В данный момент молодежь готовится к предстоящему чемпионату мира.

Основной же состав отправился сегодня, 27 января, на Олимпийские игры. В Пекине сборную представят Надежда Морозова, Екатерина Айдова, Дмитрий Морозов, Иван Аржаников и Денис Кузин. Конькобежцы заключительный этап подготовки проводили в Нур-Султане, находясь в карантине на территории Ледового дворца «Алау».

На протяжении всего сезона команда демонстрировала высокие результаты на всех международных соревнованиях. На чемпионате четырех континентов удалось взять три золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

Среди победителей и Морозов, и Айдова, и Кузин. Постепенно сборникам удалось «раскататься», выйти на определенный уровень. И надеемся, что подготовительный период прошел эффективно и качественно. Если удалось улучшить результаты, то в Пекине они смогут побороться на высоком уровне.

Особенно пристальное внимание будет приковано к Надежде Морозовой. За последние пару лет она работает в невероятном темпе, что выливается в очевидный прогресс. Шаг за шагом она подбиралась к элите. И в этом сезоне она смогла попасть на пьедестал этапа Кубка мира.

Случилось это в Польше. Морозова финишировала третьей на дистанции 1500 метров. При этом она была близка к более высокому месту: Надежда пробежала за 01:56.925, обладательница золота японка Михо Такаги показала 01:56.000, а ставшая второй Бриттани Боуи из США — 01:56.606.