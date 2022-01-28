МОК запретил олимпийцам размещать в соцсетях видео и аудио с мест проведения соревнований

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.