МОК запретил олимпийцам размещать в соцсетях видео и аудио с мест проведения соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила публикаций в социальных сетях для спортсменов и других участников Олимпийских игр в Пекине (Китай).
4 февраля - 20 февраля 2022
до открытия Олимпиады
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила публикаций в социальных сетях для спортсменов и других участников Олимпийских игр в Пекине (Китай).
Разрешается:
Запрещается:
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.